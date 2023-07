"Il pronto soccorso riapra 24 ore su 24"

Una raccolta firme "per riaprire il pronto soccorso di Santarcangelo 24 ore su 24". L’iniziativa è stata lanciata da qualche giorno dal comitato di Sant’Ermete e di San Martino dei mulini ’Cittadini in allerta’, nato diversi anni fa su spinta di alcuni residenti per occuparsi di sicurezza (con il controllo di vicinato) e di altre problematiche. Stavolta il comitato si è preso a cuore una questione che tocca da vicino tutti i santarcangiolesi, e non solo. Da tre anni, come noto, il pronto soccorso dell’ospedale ’Franchini’ è aperto soltanto dalle 8 alle 20. Niente più turni di sera e di notte, a causa della carenza di medici. Il direttore generale Ausl Tiziano Carradori anche di recente, su queste colonne, ha assicurato che entro qualche mese dovrebbe essere ripristinato il servizio di emergenza 24 ore su 24, con l’impiego di medici di base e di continuità assistenziale. Per il comitato "è ora di passare dalle promesse ai fatti". Perché "la chiusura di notte costringe i cittadini a doversi recare altrove in caso di emergenze. Ma il pronto soccorso più vicino a noi è quello di Rimini, già oberato nei mesi invernali, a cui si aggiungono le difficoltà della stagione estiva per gli accessi dei turisti".

Secondo il comitato "le soluzioni per risolvere i problemi di carattere economico e di personale vanno trovate: spettano ai dirigenti preposti". Da qui la petizione lanciata da Emanuele Zannoni, uno dei membri del comitato. Per il momento la raccolta firme è solo on line sulla piattaforma change.org, al seguente indirizzo: https:chng.itjyBPvHSN. "Periodicamente – sottolinea Carlo Alberto Pari – il direttivo del comitato incontra le istituzioni di Santarcangelo portando sul tavolo i problemi segnalati dai cittadini. La riapertura del pronto soccorso 24 ore su 24 è importante non soltanto per chi vive a Santarcangelo, ma anche per i residenti dei comuni limitrofi". Fin qui hanno già aderito alla petizione 260 persone.