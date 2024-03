"Il Psd così non sostiene la maggioranza"

Il ’caso Reggenti’ continua a tenere banco a San Marino. L’elezione dei due nuovi capi di Stato, sostenuti dall’opposizione, avvenuta mercoledì pomeriggio in Consiglio grande e generale, è di quelle destinate a fare parlare molto di sé in questa parte finale della legislatura. Che va verso una sua conclusione piuttosto turbolenta. A sparigliare le carte i rapporti non buoni, all’interno della maggioranza, e più precisamente all’interno di Noi per la Repubblica, tra Alleanza Riformista e Partito dei socialisti e dei democratici. Tanto che il Psd non ha sostenuto, al momento delle votazioni dei nuovi Reggenti, le candidature proposte dalla maggioranza. Così, Italo Righi e Rossano Fabbri, proposti da Dc ed Npr, in quota Alleanza Popolare, sono stati battuti per un voto dai nuovi Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, sostenuti dall’opposizione e dal Psd. "Non possiamo non evidenziare la scelta del Psd – dicono dalla Democrazia cristiana – manifestata solo nel segreto delle urne, che non ha sostenuto la coppia di candidati proposta dalla maggioranza, lavorando da settimane per esprimere e votare un proprio candidato alternativo a quello designato, fintanto di accettare il compromesso imposto dalla minoranza di una Reggenza di opposizione. Così si è manifestata apertamente e senza ulteriori paraventi, fuori da questa maggioranza. È anche necessario sottolineare come l’esito della votazione dimostri dinamiche che inevitabilmente fanno pensare al riavvicinamento delle forze politiche del vecchio ’progetto Adesso.sm’, tristemente noto per i danni provocati al Paese".

"Il nostro partito – non si fa attendere il Psd – pur facendo parte della maggioranza, ha scelto di non appoggiare la coppia reggenziale proposta in segno di palese dissidio con Alleanza Riformista. Questa forza politica, emersa nel corso dell’attuale legislatura da una variegata provenienza di consiglieri eletti in altre liste, ha manifestato orientamenti che sollevano questioni in merito alla sua piena adesione alle forme democratiche. Riteniamo che la Dc non abbia adeguatamente valutato le implicazioni politiche legate alla piena rappresentatività e al ruolo di garante che dovrebbe essere insito nella Reggenza". Il ’caso Reggenti’ ha tenuto banco anche ieri in Consiglio. "C’è la volontà di far finta di nulla e continuare con l’analisi dei decreti quando è palese che quest’aula è impossibilitata a svolgere qualsiasi tipo di lavoro", incalza Elena Tonnini di Rete. Risponde il segretario di Stato Teodoro Lonfernini spiegando che "la Dc sta analizzando quanto successo. Tuttavia la strumentalizzazione avvenuta sulla Reggenza è ancora più dequalificante del fatto stesso".