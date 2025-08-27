Il Psd si porta avanti e candida Matteo Rossi

Manca più di un mese alla cerimonia di insediamento, ma San Marino ha già uno dei due Capitani Reggenti per il semestre 1 ottobre 2025- 1 aprile 2026. La direzione del Partito dei socialisti e democratici, infatti, ha designato lunedì sera per acclamazione Matteo Rossi (nella foto), 39 anni, alla carica di Reggente per il prossimo semestre. Rossi, si legge nella nota del partito di maggioranza, "ha dimostrato disponibilità, spirito di squadra e la capacità di mettere davanti a tutto l’interesse collettivo, ricoprendo negli ultimi 12 mesi la carica di capogruppo consiliare. Con questa designazione si apre per lui la possibilità di realizzare un desiderio importante: servire le istituzioni come Capitano Reggente. Siamo certi che, se eletto dal Consiglio Grande e Generale, lo farà con equilibrio, correttezza e passione".

Resta ancora un punto interrogativo, invece, la designazione del secondo Reggente. Che potrebbe ’uscire’ ancora una volta dalla Democrazia Cristiana, ma non è esclusa una condidatura proveniente da Libera. Nel caso toccasse a un altro esponente della Dc salire alla Suprema Magistratura, allora potrebbero tornare di moda i nomi dei giovani Alice Mina e Lorenzo Buglio. Per entrambi saebbe la prima volta da capi di Stato. E lo stesso varrebbe per William Casali, in corsa anche per il mandato precedente. In passato, invece, restando nel campo dei papabili della Dc, hanno già vestito i panni di Capitano Reggente, Franco Ugolini e Massimo Andrea Ugolini. Anche loro già nella lista dei favoriti sei mesi fa quando poi la scelta del partito di Gian Carlo Venturini ricadde su Italo Righi, attuale capo di Stato.

C’è ancora qualche settimana di tempo per prendere una decisione certa e definitiva. E occorrerà farlo prima dell’elezione in Consiglio grande e generale prevista nella sessio di settembre a Palazzo Pubblico. E per il momento non c’è da registrare nemmeno una rosa di nomi possibili. Insomma, il toto Reggenti per il prossimo semestre è iniziato con largo anticipo, ma resta ancora un nodo da sciogliere. I nuovi capi di Stato prenderanno il posto di Denise Bronzetti e Italo Righi, in carica dallo scorso mese di aprile e prossimi alla conclusione del loro mandato.