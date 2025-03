Il Psd: "Simoncini in federazione? . Non un bel segnale"

"Se un calciatore condannato per violenza sessuale può continuare a giocare, se un ex Capitano Reggente condannato per atti indecenti entra nel Consiglio Federale, se la rappresentanza femminile scompare senza che nessuno dica nulla, allora c’è qualcosa che non va". Al fianco di Unione donne sammarinesi si schiera il Partito dei socialisti e dei democratici. "Riteniamo giusta e opportuna la richiesta di precisazioni avanzata dall’Uds alle autorità sportive sul caso del calciatore tesserato in una squadra del nostro campionato, condannato in primo grado per violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. Il problema però non si ferma qui. Anche i segnali che arrivano dal rinnovo del Consiglio Federale pongono degli interrogativi. Nel nuovo organo non è stata riconfermata nessuna delle due donne presenti in precedenza. Non solo: tra i nuovi membri è stato nominato Giacomo Simoncini, l’ex Capitano Reggente condannato in secondo grado per atti indecenti. La Federcalcio non è una federazione qualsiasi. È l’ambiente più ricco, strutturato e politicamente influente dello sport sammarinese. Da un’istituzione di questo rilievo ci si aspetta una chiara assunzione di responsabilità per situazioni di questa portata".