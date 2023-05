Il Punto Europa, per avvicinare Ue e cittadini

Il Punto Europa di Forlì è un centro di informazione e documentazione sui temi riguardanti l’Unione europea. L’obiettivo è avvicinare gli studenti e la cittadinanza a tutta la realtà europea. Fornisce informazioni e consulenze politiche sull’Europa, promuove il dibattito locale e regionale sull’Ue, consente alle istituzioni europee di diffondere informazioni del livello locale e regionale, in più offre ai cittadini la possibilità di fornire un feedback alle istituzioni europee. Secondo noi il Punto europa è positivo perché avvicina i giovani all’Europa che è il nostro presente e futuro. I nostri professori l’hanno invitato per parlarci di come l’Europa è nata dalle ceneri della guerra. Due ragazze ci hanno condotto in un percorso di conoscenza tra storia, memoria e ricordo, facendoci comprendere il bisogno della pace e della solidarietà. Oggi siamo cittadini europei, ma non è stato semplice questo percorso: dobbiamo ringraziare uomini e donne che ci hanno creduto sin dall’inizio.

Christine Rinaldi

Gabriele Rinaldi

Davide Fogacci

Federico Spadazzi

Enea Tontini