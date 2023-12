Il pusher armato. Nascondeva un fucile nel sotterraneo del suo condominio

Come nei film. In cui i narcotrafficanti estraggono armi dai controsoffitti, dagli armadi o, come in questo caso, da sotto le canaline del pavimento. Ma questa volta non siamo a Compton in California o Medellín (Colombia), bensì nella sala macchine nei sotterranei di un condominio del centro di Rimini. Un’area comune a cui un 23enne riminese aveva liberamente accesso e in virtù di ciò l’aveva resa il proprio deposito d’armi personale. Qui, infatti, gli agenti della squadra mobile diretta dal vice questore Dario Virgili hanno scoperto nascosto dal 23enne sotto al pavimento e chiuso da una copertura in lamiera, nonché avvolto in un cellophane nero, un fucile a canne mozze marca ’Beretta’ con tanto di matricole abrase e calcio modificato a pistola. Un’arma fuori dal comune per cui il 23enne aveva anche i proiettili, per la precisione 48 cartucce calibro 12 diligentemente riposte in due scatole trovate sempre dagli agenti della mobile nel garage del ragazzo. Ma andiamo con ordine.

È la mattina di venerdì quando gli agenti di polizia, ricevuta la segnalazione di un giovane sospetto ritenuto possessore illecito di un’arma nascosta nel proprio appartamento nel centro città, su disposizione del pm di turno Davide Ercolani si presentano alla porta dell’appartamento in cui il ragazzo vive con la madre. Lui è solo e inizialmente il 23enne si dimostra tranquillo, non si capacita del perché a monte di quella visita insolita. Mano a mano però che i poliziotti perquisiscono l’abitazione, il giovane avrebbe iniziato a cambiare atteggiamento. La polizia infatti prima trova nell’armadio della camera del ragazzo diverse banconote, per un totale di 12mila euro in contanti, nascosti in un trolley nell’armadio. Poi, la polzia scova anche due IPhone.

È però quando la ricerca delle armi segnalate si estende ai sotterranei del palazzo che l’atteggiamento del ragazzo sarebbe cambiato. Prima saltano fuori i proiettili, poi, altri contanti. Sarebbe a questo punto che il 23enne è crollato, indicando di sua spontanea volontà agli agenti quella canalina a pavimento in un’area comune del condominio sotto cui aveva nascosto il fucile a canne mozze. Forse un tentativo per chiudere in fretta il minuzioso setaccio delle stanze da parte dei poliziotti. Che però, una volta trovata l’arma, hanno anche trovato sei etti di hashish diligentemente divisi in pacchetti rinominati per ’varietà’ di stupefacente, oltre a diverso materiale per il confezionamento, nonché un roner (apparecchio per la cottura sottovuoto): il tutto nascosto dal 23enne in garage. A seguito della perquisizione, il 23enne, difeso dall’avvocato Piero Ippoliti, è stato quindi arrestato per spaccio, porto abusivo di armi e ricettazione e trasferito su disposizione del pm Ercolani in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Francesco Zuppiroli