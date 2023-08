Il quartiere sotto le stelle

Doppio appuntamento a Riccione, in occasione della Festa del San Lorenzo. Le luci si accenderanno nell’omonimo quartiere, tra intrattenimento, tradizione e fede, e a Riccione Paese, che punterà soprattutto sul divertimento. Come da tradizione, ‘San Lorenzo sotto le stelle’ prenderà il via alle 21, nella piazza accanto alla chiesa dedicata al santo patrono, con la messa in piazza presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi. Alle 22 la festa a cura del comitato d’area, parrocchia e Comune continuerà con uno spettacolo per bambini. Nel centro storico, tra corso Fratelli Cervi e piazzette limitrofe, le luci si accenderanno alle 19,30 con T’incanto(no) Paese.