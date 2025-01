"Il quartiere Violina è senza supermercati"

Il Comitato di quartiere Violina, Casette e Porto ora alza la voce e chiede più garanzie e più servizi anche in ambito di offerta commerciale e generi alimentari per il proprio territorio. Con la chiusura dell’ultimo supermercato del quartiere, in zona Piazza Repubblica, una vasta area è priva di un servizio di grande distribuzione.

"Come comitato di quartiere – spiegano Leonardo Lugli e Paolo Pazzaglini, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato – vorremmo esprimere tutta la nostra preoccupazione per le conseguenze che deriveranno da questa chiusura. Nel quartiere ci sono almeno cinquemila residenti e con la chiusura del supermercato non rimarrà nessun’altra attività situata nelle immediate vicinanze del quartiere, che possa agevolare famiglie, anziani e giovani nelle quotidiane attività di acquisto. Rimane infatti il Mercato Coperto, comunque situato in centro, mentre altri supermercati sono situati in zona a monte della ferrovia e per raggiungere questi è necessario fare ricorso alle automobili".

Nei prossimi giorni proprio per risolvere tale situazione e sostenere questa preoccupazione sarà promossa una raccolta firme presso "Caffetteria Regina" proprio in Piazza Repubblica: "Non sappiamo se l’attuale amministrazione abbia messo in atto le opportune misure per cercare di porre rimedio a questo serio problema – proseguono i rappresentati del Comitato – e non sappiamo se ci saranno aziende e marchi interessati a rilevare una nuova attività con supermercato. Sappiamo però che il disagio che si verrà a creare è di ampia portata. Ci auguriamo che l’attuale amministrazione si faccia carico del problema e che possa intercedere con gli enti o con gli imprenditori interessati per cercare di porre rimedio a questa complessa situazione".

