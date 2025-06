Il questore chiude Bikini e Malindi. Stop di due settimane per i locali

Arriva il giro di vite nei confronti del Bikini e del Malindi, locali simbolo della movida di Cattolica. A partire dalla mezzanotte ieri è scattata la chiusura obbligatoria per le due discoteche sulla spiaggia della Regina. Tutto ciò per effetto di un provvedimento adottato dal questore di Rimini e notificato in queste ultime ore ai gestori. L’ordinanza è stata assunta ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento è scaturito da una proposta giunta direttamente dai carabinieri della tenenza di Cattolica a fronte di una serie di episodi che già a inizio estate hanno richiesto una serie di interventi delle forze dell’ordine. A partire da un arresto per spaccio di stupefacenti durante un evento, segnalazioni per detenzione di droga ai fini personali anche di minorenni, la rapina tentata nel parcheggio del locale e poi la più recente rissa, culminata nell’accoltellamento (sempre nel parcheggio del Bikini) di un giovane di 23 anni. Il fatto nello specifico è avvenuto all’alba di domenica scorsa, all’esterno dei due locali, quando un giovane turista marocchino era stato accoltellato all’addome a seguito di un feroce diverbio tra due comitive di giovani. La durata del provvedimento sarà di due settimane. Le discoteche hanno condiviso su Facebook ieri un messaggio per informare la clientela. "Spiace comunicare che per motivi indipendenti dalla nostra volontà e per fatti che prescindono dalla gestione dei locali, il Malindi e il Bikini resteranno chiusi. Sarà nostra cura aggiornare sulla data di riapertura".

Domenica scorsa, attorno alle 5, era scattato l’allarme a seguito del ferimento del giovane turista marocchino, colpito all’addome con un coltello. Il giovane ferito è arrivato sanguinante in hotel. Gli amici hanno dato l’allarme, sul posto poco dopo è arrivata un’ambulanza e i sanitari del 118, dopo le prime cure prestate al ragazzo in albergo, hanno deciso di trasferirlo prudenzialmente all’ospedale ’Bufalini’. Il giovane non è in pericolo di vita, ma è stato portato comunque a Cesena per le ferite all’addome. Del fatto sono stati informati i carabinieri di Cattolica che, a seguito delle indagini, hanno chiesto il provvedimento di chiusura temporanea dei due locali.