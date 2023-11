Il questore si presenta : "Lotta alla criminalità e sicurezza degli eventi saranno le mie priorità"

Il momento certamente non è dei più semplici. Dal 4 ottobre scorso, giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, i riflettori dei media locali e nazionali sono tutti puntati sugli uffici di piazzale Bornaccini, sede della Questura di Rimini. E’ una pressione fortissima, a livello mediatico e non solo, quella che d’ora in avanti sarà chiamata a gestire il nuovo questore Olimpia Abbate, subentrata alla collega Rosanna Lavezzaro, nominata dirigente generale di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Le indagini, che vedono impegnata in prima linea la squadra mobile guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili, proseguono a ritmo serrato, anche se al momento il killer di Pierina è ancora a piede libero. L’auspicio della Abbate è che "si possa arrivare a dei risultati il prima possibile". Abbate sa che "i colleghi – ha aggiunto – stanno svolgendo un lavoro prezioso e la mia funzione, d’ora in avanti, sarà quella di supportarli al meglio in questo delicato compito".

Il nuovo capo della polizia di Stato di Rimini arriva da Pistoia, dove ha rivestito il ruolo di questore a partire dal 28 ottobre del 2021. Ha iniziato la sua carriera nel 1991 prendendo servizio al compartimento della polizia postale di Napoli. Nel 1993 è stata trasferita alla Questura di Caserta. Olimpia Abbate, casertana, è stata la prima donna a capo della squadra mobile di Caserta. Successivamente è stata nominata vicario del questore della provincia dell’Aquila, fino al trasferimento ad Ancona. Nel capoluogo delle Marche ha guidato il compartimento della polizia ferrroviaria. Quindi il trasferimento a Napoli, sempre alla guida della Polfer, e poi a Pistoia. A Rimini ha ricevuto il testimone da Rosanna Lavezzaro, prima donna a ricoprire l’incarico nella nostra provincia. "Mi fa doppiamente piacere succedere ad una collega molto brava e preparata. È positivo che così tante donne rivestano ruoli di forte responsabilità. Credo però che, al di là della differenza di genere, a contare maggiormente siano competenza, professionalità e l’impegno che mettiamo nel nostro lavoro".

Per Abbate è l’inizio di una nuova avventura, che "affronto con grande entusiasmo e tanta voglia di conoscere a fondo questa città, con l’obiettivo di pormi al servizio del territorio e la volontà di assicurare i migliori livelli di sicurezza per l’intera provincia, accrescendone anche la percezione da parte della cittadinanza". Nella carriera del nuovo questore c’è la direzione di diverse operazioni concluse con la cattura di superlatitanti e personaggi di spicco della criminalità organizzata. Per questo, "grande attenzione sarà da me dedicata ai fenomeni criminali che caratterizzano questo territorio". Ma tra le priorità c’è anche "l’organizzazione e la gestione della sicurezza in occasione dei grandi eventi e della manifestazioni che sono il fiore all’occhiello di questa provincia e che richiamano, specialmente in estate, migliaia e migliaia di presenze". Rimini, aggiunge il nuovo questore, è una città "che richiama tantissime persone. Questo deve essere un motivo di orgoglio, ma al contempo la moltitudine porta criticità. Faremo tutto ciò che è nelle nostre disponibilità per prevenire quei fenomeni criminali e, allo stesso tempo, intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini".