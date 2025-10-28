Il racconto della vedova di Pedulli: "Ho perdonato tutti, anche il mare. Incubo senza fine per i superstiti"

Giovanna Filippini ricorda ogni istante di quei giorni prima e dopo la tragedia. Come fosse ieri. "Luciano partì da Rimini il 30 ottobre per prendere parte alla regata. Quella mattina ci stringemmo in un lunghissimo abbraccio davanti alla stazione prima di salutarci. A Luciano brillavano gli occhi: era felice di partire". Nessuno poteva immaginare che sarebbe stato l’ultimo abbraccio. "Sono trascorsi 30 anni. Ho elaborato il lutto, ho perdonato tutti... Ho perdonato anche il mare. Ma Luciano mi manca da morire. Ripenso a lui ogni giorno", racconta con un filo di voce l’ex parlamentare riminese, vedova di Luciano Pedulli, una delle vittime del Parsifal.

Come le arrivò la notizia della tragedia? "Ero a casa con nostro figlio Andrea, che all’epoca aveva soltanto 18 mesi. A un certo punto suonano alla porta: è Teo De Luigi, amico di Luciano. Squilla il telefono: io non riesco a rispondere, poi ascolto il messaggio lasciato in segreteria e mi si gela il sangue. Corro da Teo, gli chiedo di tenere Andrea e gli dico: Luciano e gli altri del Parsifal sono morti. Dì lì a poco la notizia si sparge, va anche sui tg. E cominciano ad arrivare a casa nostra tanti amici".

Quando ha raccontato a suo figlio quello che era successo? "Appena è stato in grado di parlare. Mi chiedeva: dov’è il babbo? quando torna a casa? Io gli ho detto subito la verità: il babbo è morto in un incidente".

Suo marito era un appassionato velista. Prima della partenza, avevate parlato dei pericoli della regata? "Eravamo entrambi consapevoli dei rischi, ma Luciano amava così tanto il mare e il vela che non gli ho mai impedito di partecipare a una regata. Giordano Rae Torres (l’armatore, ndr) lo volle nell’equipaggio del Parsifal perché Luciano, che insegnava all’università di Bologna, era esperto di meteorologia. Aveva pubblicato il libro Che tempo farà poco tempo prima di partire per quella regata".

Come si convive con un dolore così grande? "È stata ed è ancora durissima, ma io ho perdonato tutto e tutti. Ho elaborato il lutto. Non possiamo prendercela con il mare. Sono sicura che i tre sopravvissuti al naufragio, ancora oggi, stiano peggio di noi famigliari delle vittime: questa commemorazione è dedicata anche a loro".

Il mondo della vela è cambiato profondamente dopo la tragedia del Parsifal. "Sì. Nel ricordare le vittime, abbiamo cercato da subito di guardare avanti e di lavorare al tema della sicurezza in mare. L’abbiamo fatto per tutti quelli che amanano il mare e per loro, i ’ragazzi del Parsifal’".