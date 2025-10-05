Il raduno dei 60enni nati in Valmarecchia

Sono arrivati da tutto il Riminese e alcuni anche da Piemonte, Marche, Umbria, Toscana. Uomini e donne con storie e professioni diverse, tutti accomunati dal fatto di essere nati nel 1965 in Valmarecchia. Si sono ritrovati in circa 150 venerdì al ristorante Jolly La Matta di Novafeltria, per festeggiare insieme il traguardo dei 60 anni tra aneddoti, racconti, musica, il buonumore del comico Bicio e l’immancabile torta. A lanciare l’idea è stato Riccardo Valentini, già organizzatore del raduno della classe 1966. Valentini, facendosi aiutare anche dai social, ha coinvolto amici e coetanei sparsi in tutta Italia per la serata 1965–2025: 60 anni con soddisfazione, titolo ’ispirato’ a Satisfaction, hit dei Rolling Stones uscita proprio nel 1965. Ma "non è stato solo uno slogan: la festa voleva rappresentare il tributo a una generazione che ha vissuto profondi cambiamenti, mantenendo intatti i legami col territorio" racconta Valentini. Il 1965 è stato – tra l’altro – l’anno della Fiat 500 F, del traforo del Monte Bianco appena inaugurato, e anche delle vittorie di Bobby Solo a Sanremo e dell’Inter pigliatutto di Herrera. Una festa per celebrare una generazione cresciuta tra famiglie numerose, valori semplici, il divertimento in parrocchia e in strada, la scuola, le prime esperienze professionali. La grande festa dei 60enni della Valmarecchia ha riportato a galla tantissimi ricordi e le amicizie nate sui banchi di scuola o nelle strade. Una serata piena di... satisfaction.

