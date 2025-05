Il raduno Porsche fa tappa a Santarcangelo. Piloti da tutto il mondo

Farà tappa anche a Santarcangelo il 50esimo raduno internazionale delle Porsche 356, dedicato al modello più iconico della casa tedesca. La 356 fu la prima auto della Porsche, prodotta ininterrottamente dal 1948 fino al 1965. Il raduno – che ogni anno si tiene in un Paese diverso – porterà in Romagna più di 260 equipaggi: i partecipanti arriveranno da tutta Italia e dal resto d’Europa, e ce ne saranno alcuni anche da Stati Uniti, Canada e Sudafrica. L’evento partirà oggi a Cervia, che sarà il cuore della manifestazione. Ma domani ci sarà il tour di tutti i partecipanti con tappe a San Marino, al circuito di Misano e infine a Santarcangelo. A Santarcangelo l’arrivo delle Porsche è previsto intorno alle 15. I piloti passeranno tutto il pomeriggio in città, per una visita guidata al centro storico di Santarcangelo, prima di fare ritorno a Cervia in serata.