C’è un film che ha suscitato un acceso dibattito negli ultimi mesi: ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’. Racconta la vicenda di Andrea Spezzacatena, 15 anni, vittima di bullismo e cyberbullismo, che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato ripetutamente preso in giro per aver indossato un paio pantaloni rosa. In alcune città italiane la proiezione è stata inizialmente sospesa: alcuni genitori avevano espresso preoccupazione riguardo ai temi trattati, temendo che potessero risultare troppo forti. Ma la chiusura mentale tra i giovani è ancora grande. Teresa Manes, madre di Andrea, crede che invece ci sia tanto bisogno di sensibilizzare i ragazzi su questioni anche difficili. Alcune classi delle scuole medie di San Marino hanno assistito alla proiezione. La visione del film ci ha portati a riflettere sulla diversità e sul bisogno di coltivare empatia verso il prossimo.

Penelope Ceccoli

e Serena Forcellini

Classe III G San Marino