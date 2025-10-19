Il rapinatore zoppo. Una sparatoria, una vita spezzata e la prova del Dna

Torna "Crimini a Rimini", il podcast true crime, firmato da Davide Cardone e Davide Grassi. La nuova puntata, in uscita oggi, si intitola "Il caso del rapinatore zoppo" e accende i riflettori su un fatto avvenuto nell’agosto del 1993, quando una rapina all’ufficio Siae di Riccione finì nel sangue lasciando a terra Giovanni Morico, storico direttore dell’ufficio, ucciso durante la sparatoria. Riccione, negli anni ’90, era sinonimo di spensieratezza, di estate e vacanze, e invece quella mattina si è ritrovata di fronte alla brutalità di un delitto.

Un caso che rappresenta uno spartiacque nelle indagini di polizia giudiziaria in provincia di Rimini: per la prima volta venne usata l’analisi del Dna per identificare l’autore di un delitto. Ma oltre alla cronaca giudiziaria, è la componente umana a colpire: Massimiliano Morico, figlio della vittima, fu coinvolto direttamente nella sparatoria, rimase ferito e divenne in seguito un testimone chiave. Ad aiutare nella ricostruzione di quella vicenda i ricordi dell’ex sostituto procuratore Paolo Gengarelli e di Nazzareno Micucci, nel ‘93 carabiniere nel nucleo operativo di Riccione: entrambi ebbero un ruolo decisivo nell’inchiesta.

Come mai avete deciso di tornare sulla vicenda? "Quando abbiamo iniziato a fare le nostre ricerche sulla rapina alla Siae del 1993 - spiega Davide Grassi - ci siamo accorti che online c’era pochissimo, quasi nulla. Però parlando con chi a Riccione c’era già all’epoca, ci siamo resi conto che questa storia era rimasta impressa, eccome. Non nei titoli dei giornali, ma nei ricordi delle persone che avevano avuto modo di conoscere Morico. Come in ogni puntata abbiamo ricostruito la vicenda trattata nel massimo rigore documentale, nel rispetto della verità e dei coinvolti".

Quale fu la dinamica? "È mattina, pieno giorno. Due rapinatori entrano all’ufficio Siae convinti di portarsi via l’incasso. Hanno travestimenti improvvisati, parrucche, mascheramenti. Pensano di intimidire, invece trovano resistenza. Il direttore reagisce e parte la sparatoria. E lì cambia tutto: la rapina diventa omicidio".

Ed è lì che entra in scena Massimiliano, il figlio. "Sì. Era in ufficio con il padre e viene coinvolto nella colluttazione. Viene ferito gravemente, rischia la vita. Ma non perde lucidità. Quella lucidità, unita al fatto che riuscì a vedere bene in faccia uno dei rapinatori, diventerà determinante per l’indagine. Lui non è solo una vittima: diventa un testimone fondamentale". Poi c’è la svolta tecnologica, che per l’epoca è quasi una novità assoluta.

"Esatto. Uno dei rapinatori scappa ma perde la parrucca. Dentro ci sono dei capelli. Li analizzano. E per la prima volta nella provincia di Rimini viene usato il Dna per incastrare un criminale. Oggi sembra scontato, ma nel 1993 sembrava fantascienza. Invece lo fecero davvero".

Parliamo del rapinatore. Quel "rapinatore zoppo" del titolo chi è? "Si chiama Antonio Mini. Aveva una disabilità che lo rendeva riconoscibile nel modo di camminare, ma non gli impediva di fare rapine. Anzi, aveva già dei precedenti importanti. In questa storia il paradosso è proprio quello: fugge come può, inciampa, perde la parrucca e sarà proprio quel dettaglio a rovinarlo".

Che cosa vi ha colpito di più di questo caso? "La forza di Massimiliano. Non solo per aver reagito durante la rapina. All’epoca era solo un ragazzo ma, con straordinaria responsabilità, si è fatto carico di un peso grandissimo, dando prova di una tempra incredibile. E per questo la sua voce era fondamentale. Lui non è solo un testimone, è l’anima del racconto". Lorenzo Muccioli