Il re degli alberghi. Ora Ciapparelli vuole conquistare l’Europa : "Pronti al grande salto"

Quella che nasce come una azienda familiare, tra gli hotel della Riviera, oggi è un gruppo da oltre duemila camere distribuite in tutta Italia. E ora, si prepara a fare il salto di qualità. Roberto Ciapparelli, fondatore e presidente del gruppo Chc, annuncia una nuova, importante operazione che vedrà la catena aprirsi al mercato internazionale attraverso una joint venture con un player di livello mondiale.

Ciapparelli, si parla di una grossa novità per il suo gruppo. Possiamo anticipare qualcosa?

"Sì, è così. Il nostro advisor, Mediobanca, affiancato da Realty partner, ha diffuso a livello internazionale un teaser rivolto ai principali fondi d’investimento del settore alberghiero, presentando un’offerta al mercato per un enterprise value stimato di 380 milioni di euro. L’obiettivo è individuare un partner con cui avviare una joint venture di lungo respiro".

Quindi l’ipotesi è quella di aprire il capitale del gruppo?

"Siamo disposti a cedere fino al 60% delle partecipazioni, mantenendo però una posizione solida nella governance. Vogliamo costruire un percorso di crescita insieme, non un’uscita".

Quanti hotel conta oggi la catena?

"Parliamo di circa quindici strutture, di cui dieci di proprietà anche immobiliare. In totale superiamo le duemila camere, distribuite lungo l’asse che va da Napoli a Trieste. Abbiamo hotel a Milano, Firenze, Venezia, Genova, Bologna, Roma, Torino, Parma, Napoli e Trieste".

Quando parla di crescita internazionale, a quali mercati guarda?

"Al momento il nostro focus resta l’Europa. Pensiamo a una forte espansione in Italia e in alcune capitali europee strategiche".

Partiamo dalle origini: tutto comincia a Rimini.

"Sì, la mia storia e quella del gruppo nascono qui. Sono arrivato a Rimini da ragazzo, dalla Valtellina, insieme alla mia famiglia. Dopo la perdita prematura di mio padre, continuai a lavorare negli hotel. È stata una scuola di vita. Abbiamo gestito lo storico hotel St. Gregory, che era stato avviato dai miei genitori, e ora di proprietà di mia sorella, e poi sono arrivati altri alberghi della Riviera tra cui il Continental".

Quindi la Riviera è stata davvero la sua palestra imprenditoriale.

"Esatto. Lo racconto sempre: la Riviera è stata ed è una grande scuola di hotellerie. Qui si impara veramente tutto per prepararsi ai mercati piu importanti, ed è qui che ho mosso i primi passi da imprenditore. Verso il 2000 ho concluso le ultime attività dirette sulla costa e ho iniziato a guardare altrove. Nel 2003 è nato il gruppo Chc, e da allora non ci siamo più fermati".

Eppure lei è rimasto legato a Rimini.

"Sì, assolutamente. Vivo a Rimini, abito a Covignano e la sede centrale del gruppo è qui. Per circa cinque mesi l’anno vivo a Miami, dove è iniziata la nostra storia nel campo dei centri specializzati in benessere mentale, a braccetto con Antonello Bonci, neuroscienziato di fama mondiale anche lui riminese".

Torniamo al futuro del gruppo: quando vedremo i primi frutti della nuova alleanza?

"I tempi di queste operazioni non sono mai brevi, ma contiamo di chiudere entro giugno 2026 con l’ingresso del partner e con l’apertura di nuove strutture".

La Romagna resta però una grande fonte di ispirazione.

"Credo che raccontare questa radice sia importante: dal cuore della Riviera, con la sua grande scuola di ospitalità, oggi ci affacciamo al mondo con la consapevolezza di poter competere con i piu significativi player internazionali".

l.m.