Il re di Ibiza sbarca a Riccione: "La Riviera è tornata protagonista"

Lo Space di Riccione continua a far ballare al ritmo dei grandi artisti internazionali. Stasera sarà il turno di Luciano che dal palco del locale sulle colline aprirà le danze per una nottata di grande festa e tanto divertimento. Una serata particolare quella di stasera, aperta a tutti per consentire di vivere il nuovo locale inaugurato da poco. Sono stati 15mila gli iscritti al servizio di ticketing online (l’ingresso è gratuito), ma la discoteca potrà ospitare fino a 5mila: chi entra prima avrà il posto assicurato, così come i mille ospiti nella zona vip. Il concerto di Luciano si prospetta essere già un vero successo.

Cosa vuole trasmettere attraverso la tua musica?

"Mi sforzo di condividere un pezzo della mia anima, la musica è un linguaggio universale che connette emotivamente le persone al di là delle barriere in un’esperienza condivisa. Il mio obiettivo è evocare emozioni, ispirare le generazioni, suscitare gioia e creare momenti che rimangano nei cuori".

Stasera si esibisce a Riccione, una delle città più iconiche della storia del clubbing. Cosa significa essere qui?

"Riccione occupa un posto speciale nel mondo della notte. Suonare qui è come calpestare un terreno sacro in cui sono passate tantissime leggende. E’ un onore e una responsabilità contribuire alla sua leggendaria eredità. Il mio obiettivo è onorare il passato portando il mio sound e creando un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti".

È la prima volta a Riccione?

"No, ma sono incredibilmente emozionato. Il ricco panorama culturale e la passione che ci sono qui ne fanno un luogo di ispirazione infinita. Non vedo l’ora di immergermi nella scena locale attingendo la sua energia unica e restituendola attraverso la mia musica".

Ha già suonato allo Space a Ibiza: cercherà di trasmettere la stessa energia anche in Italia?

"Assolutamente si. A Ibiza è avvenuta la magia e ora voglio portare lo stesso livello di passione e incanto anche in Italia. Ogni luogo ha la sua atmosfera unica e sono entusiasta di catturare lo spirito unico di Riccione e fonderlo con la magia del mio passato".

Con lo Space, una discoteca di richiamo internazionale, la scena romagnola può competere a livello mondiale con gli altri club?

"La scena musicale qui è sempre stata tanto attiva. Con la novità dello Space a Riccione credo che si affermerà solidamente un contendente di peso nel panorama dei club europei. La passione, la creatività e la dedizione propria del pubblico italiano non ha eguali. Questo nuovo capitolo eleverà la percezione globale della scena italiana".

Sono stati tanti i locali che hanno fatto la storia del mondo della notte riccionese negli anni. Crede ci siano ancora pagine importanti da scrivere?

"Il futuro ha in serbo infinite possibilità. La storia di locali come il Cocoricò è fonte di ispirazione per innovarsi ed evolvere. Sono convinto che il meglio debba ancora arrivare. C’è una nuova generazione di talenti e visionari pronti a spingersi oltre i confini e a creare esperienze senza precedenti. E lo spirito di Riccione continuerà a prosperare sulle scene del clubbing, raggiungendo altre vette".

Federico Tommasini