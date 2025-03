Il recupero delle Conchiglie traina la rinascita del Marano

L’apertura del nuovo Family hotel al Marano, dove un tempo c’era l’hotel Conchiglie, potrebbe non essere un caso isolato. In municipio si stano presentando tecnici e imprenditori in cerca di documenti e informazioni per capire quali possibilità vi sono nel recupero di alcuni edifici della zona, tra cui la ex colonia del Bimbo. Mentre procedono i lavori in quella che per anni è stata una struttura abbandonata dopo la chiusura dell’albergo, si aprono nuove possibilità nella zona.

Al Marano Andrea Falzaresi sta costruendo un punto importante dell’azienda che oggi vede una dozzina di strutture tra Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e la riviera riminese. In apertura per l’estate ci sono oltre all’ex Conchiglie anche il Punta nord, il grande albergo a Torre Pedrera acquistato dalla società di Falzaresi anch’esso all’asta giudiziaria. Intanto il cantiere per rendere fruibile il blocco principale dell’ex Conchiglie terminerà in giugno, poi cominceranno ad arrivare i clienti.

Per l’intera zona potrebbe trattarsi di una svolta. Qui per anni si è parlato di un rilancio delle vecchie ex colonie abbandonate, ma poco o nulla si è visto. Il grande progetto di Futurismo, che voleva recuperare le ex colonie Reggiana, Savioli e Adriatica, è naufragato tanto tempo fa, e le strutture sono ormai fatiscenti. Poi è arrivato Falzaresi che ha acquistato all’asta Le Conchiglie e le cose stanno cambiando. La struttura e la zona verranno rilanciate. Una trasformazione che comincia a interessare anche altri imprenditori.

Nell’area ci sono alcune ex colonie da trasformare quali la Pio XII e la Ferrovieri. Intanto i tecnici si stanno muovendo e crescono i contatti con l’amministrazione comunale.