"Il reddito di cittadinanza non ha funzionato"

di Giuseppe Catapano

"Il reddito di cittadinanza ha fallito. Per questo vogliamo superare uno strumento che non ha fatto bene al lavoro". Filippo Zilli, vicecommissario provinciale di Fratelli d’Italia, parla con il supporto dei dati. La sua analisi parte da lontano, dall’andamento del vecchio Res, il reddito di solidarietà previsto in Emilia Romagna come misura alternativa a quella nazionale (all’epoca il Rei) e poi cancellato nel 2019 con l’attivazione del reddito di cittadinanza. La conclusione però è la stessa. "Le persone che hanno bisogno di sostegno e non possono lavorare vanno aiutate, senza dubbio. Ma una misura prettamente assistenzialistica come quella voluta dal Movimento 5 stelle, che sulle politiche attive per il lavoro ha mostrato tutta la sua debolezza, proprio non funziona" aggiunge Zilli.

Eccoli, i dati. Dal 2019 al 2021, nel territorio provinciale di Rimini, sono stati 5.662 i beneficiari del reddito di cittadinanza (poco meno di Ravenna, un migliaio in più di Forlì-Cesena). Molti meno quelli che hanno ottenuto il Res: 1.802 nuclei dal 2016 al 2019, per un importo medio complessivo che variava da 1.200 a 1.500 euro circa. Tornando al reddito di cittadinanza nel Riminese, i dati dicono che degli oltre 5.600 beneficiari tra il 2019 e il 2021, 3.662 sono quelli con almeno un rapporto di lavoro successivo. Cioè, coloro che hanno poi trovato un’occupazione. "Il più delle volte precaria", ragiona Zilli. La durata media di questi rapporti di lavoro è di 2,5 mesi, quelli a tempo indeterminato sono 530, quindi meno del 10% del totale dei beneficiari nella nostra provincia.

"Allargando lo sgardo ai dati nazionali – osserva il vicecommissario di Fratelli d’Italia – emerge che da aprile 2019 ad aprile 2022 hanno ottenuto il reddito di cittadinanza 4,8 milioni di persone, per un costo totale di circa 23 miliardi. Ma quante di queste si sono stabilizzate? Pochissime. La linea del governo Meloni – continua Zilli – è stata chiara fin dall’inizio. Il prossimo sarà un anno di transizione, con la durata del sussidio che passerà a 7 mesi. Poi si cambierà definitivamente. Da un lato occorre superare la logica assistenzialistica che ha caratterizzato la misura voluta dal Movimento 5 stelle, pur continuando a sostenere chi non può lavorare, dall’altro occorre favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone ‘arruolabili’". Come? "Con la formazione e attraverso gli sgravi alle imprese sulle assunzioni. Se gli imprenditori faticano a trovare personale, come accade anche nel nostro territorio, è anche perché c’è il reddito di cittadinanza. Un cortocircuito su cui dobbiamo intervenire".