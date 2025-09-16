Il reddito minimo della discordia: "Costringe le famiglie alla miseria"

"Non abbiamo la macchina. Non ce la possiamo permettere. Siamo sempre chiusi in casa, riusciamo giusto a permetterci una pizza fuori all’anno". Ha solo una piccola agevolazione la coppia sammarinese, 70 anni lui e 60 lei, che ha bussato alla porta della Confederazione democratica dei lavoratori: vivono in una casa dello Stato per la quale pagano 75 euro al mese di affitto. Da togliere ai 1.226 che guadagnano mensilmente. "Vogliamo portare all’attenzione del Paese questo caso – dicono dal sindacato raccontando le difficoltà quotidiane della coppia – per spiegare perché il Reddito minimo famigliare non funziona". La pensione del marito è l’unica voce in attivo del bilancio famigliare, perché tutto il resto, dal condominio che costa 500 euro all’anno, alle bollette, dalla spesa fino ai farmaci, rientra nelle uscite. "Una volta al mese – racconta la Cdls – come tante altre famiglie, si rivolgono alla Caritas sammarinese. Ma il pacco di generi alimentari non arriva a coprire i 30 giorni. La moglie è iscritta alle liste di avviamento al lavoro, pronta a rispondere all’offerta che le permetterebbe di contribuire al salvadanaio di casa. Ma nessuno, finora, l’ha chiamata". Così decidono di rivolgersi alla Cdls per fare domanda di Reddito minimo famigliare. "La legge del 2020, modificata lo scorso anno, parla chiaro: si parte da 800 euro, cui si aggiungono 200 euro per ogni convivente (e siamo a 1.000 euro) – sottolineano dal sindacato – e l’affitto sostenuto dal nucleo famigliare (1.075). Ma secondo i criteri di applicazione della legge, non rientrano nei beneficiari, percependo oltre 1.200 euro. Nonostante debbano vivere con 38 euro al giorno". Gli aventi diritto al Reddito minimo famigliare, stando a verifiche Cdls, "sono pochi – spiegano – I beneficiari si contano sulla punta delle dita, pochissimi nuclei famigliari, per lopiù sono singles senza occupazione: quindi una persona con a disposizione oltre mille euro. Pochissime richieste e numeri risicati che sollevano il dubbio sulla funzionalità di questo strumento di aiuto sociale".