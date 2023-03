Il regista: "In questa città si vive come in un film"

Seduti a un tavolo del ristorante Da Fino sul porto, ridevano e scherzavano. Con Enrico Vanzina e la moglie c’era Lucio Dalla, l’amico che aveva fatto conoscere al regista il mare, la spiaggia e le persone di un luogo che rimarrà per sempre nel suo cuore. Comincia nei primi anni Ottanta, oltre quarant’anni fa, il racconto di Vanzina che troverete nel fascicolo in edicola venerdì. Una fonte di emozioni al solo pronunciare la parola Riccione. Tre anni fa la produzione firmata dal regista, Sotto il sole di Riccione, girata per Lucky Red e Netflix ha riportato le atmosfere delle vacanze estive, della voglia di innamorarsi e di scoprire tipiche di un’epoca che nei cuori giovani non è mai tramontata. Con il regista abbiamo affrontato con il sorriso questo viaggio tra epoche diverse. Un percorso in cui si incontreranno grandi personaggi, aneddoti rimasti per anni nei cassetti della memoria. Ma sarà anche l’occasione per tornare ai tempi in cui esplodeva la Riccione turistica, e gli artisti che arrivavano in città cercavano e trovavano le radici di questo luogo, la sua anima antica fatta di persone nate dalla fatica, dalla voglia di vivere, dai desideri e dal genio che per pensare guardava al cielo. Un mix che ha stregato Vanzina, "tra la vecchia Riccione e la Riccione un po’ Miami, capaci di coesistere".

E per una volta non si dica che il valore aggiunto sono le persone perché in fondo il mare è quel che è. Basta con i luoghi comuni: "Ci sono giornate con un mare che sembra quello dei Caraibi".