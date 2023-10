Il regista Zaccaro in cattedra: insegnerà cinema ai ragazzi

Sotto la guida del regista Maurizio Zaccaro, parte il nuovo corso di regia a Santarcangelo, organizzato dal Centro di cinema e teatro ’La valigia dell’attore’ diretto da Samuele Sbrighi. Si respira tanta aria di cinema nella città che ha dato i natali a Tonino Guerra, Flavio Nicolini, Fabio De Luigi, Daniele Luttazzi e tanti altri artisti. E l’entusiasmo tra gli iscritti, ben 130 in una sola settimana (tra recitazione e regia), è già alle stelle. Non c’è età per sognare e per seguire la passione per cinema e teato, tanto che Sbrighi accoglie accoglie chiunque, dai 6 anni in su, abbia voglia di esprimere il proprio trasporto. Il 18 ottobre parte l’ambizioso corso di regia tenuto da Zaccaro, che ha girato 34 opere per il cinema e la tivù vincendo un David di Donatello, insieme alla regista Federica Biondi e al montatore Matteo Santi.

Il corso darà alla luce anche un film, prodotto direttamente da ’La valigia dell’attore’ e realizzato a Santarcangelo dai ragazzi del gruppo di regia, avvalendosi degli attori della scuola di recitazione aperta nel 2016 dall’attore Sbrighi, che oltre ad esserne il fondatore è anche il presidente e uno degli insegnanti. Alla presentazione della nuova inziativa, oltre a Sbrighi, Zaccaro, Santi sono intervenuti il sindaco di Santarcangelo Alice Parma, l’assessore Filippo Sacchetti, l’attore riminese Piero Maggiò (che è anche produttore con la sua casa ’La famiglia film), che hanno voluto far sentire ai ragazzi il loro sostegno a questa ambiziosa e unica iniziativa. Il film realizzato durante il corso racconterà la storia di una ragazza nigeriana che sogna di diventare regista e con tanti sacrifici partecipa a un corso di regia, affrontando tante difficoltà legate – anche – alla contrarietà della sua famiglia.

Presentando il corso, Zaccaro sprona gli allievi citando Frank Capra: "Amico, tu sei un impasto divino di fango e polvere di stelle. E allora datti da fare: se le porte si sono aperte per me, si possono aprire anche per te...". Sbrighi parla di un sogno che si realizza. "Abbiamo iniziato nel 2016 con appena 8 iscritti, l’anno scorso siamo arrivati a 130. Sogno un luogo dove i ragazzi si possano ritrovare, oltre che per la formazione, per dar vita a progetti ambiziosi. Non disperdiamo il valore che i nostri giovani e il nostro territorio possono offrire al cinema. Vorrei che ’La valigia dell’attore’ diventasse sempre più un polo importante della settima arte in Italia, senza che nessuno debba fare le valigie e andare altrove, aprendo le porte a tutti coloro che vorranno farne parte. La nostra è una nuova Isola delle rose per chi vuole fare cinema". Per maggiori informazioni sui corsi chiamare il numero 329.0118144.

Rosalba Corti