Il restauro della Sacramora. Fontane chiuse per lavori

Terapia d’urto per la Fonte Sacramora, simbolo di Viserba, ’regina delle acque’. Operai al lavoro per ripristinare la pavimentazione malconcia e il decoro delle cinque storiche fontanelle. I prelievi d’acqua da parte dei cittadini - tradizione antica - sono momentaneamente sospesi. A fine marzo il Comitato Viserba Monte aveva denunciato le "condizioni pietose, in evidente degrado, col pavimento che resta sempre bagnato, scivoloso e pericoloso per le persone". La svolta dopo il recente incontro che si è svolto tra la proprietà (famiglia Savioli), l’assessore Mattia Morolli e i tecnici del Comune. La proprietà ha accettato le sollecitazioni giunte dall’amministrazione comunale. Nell’invito a sistemare l’area, Morolli ha anche ricordato l’impegno della amministrazione con recenti lavori di riqualificazione nella zona, sia in via Sacramora che per il nuovo asilo.

"L’obiettivo è riconsegnare la fonte alla comunità in piena efficienza prima possibile", puntualizza Morolli. L’intervento di manutenzione straordinaria è a carico della proprietà, mentre la manutenzione ordinaria è compito del Comune, che l’ha affidata ad Anthea. E’ lo stesso assessore a lavori pubblici ad annunciare interventi al via nel forese, dai Padulli ad Orsoleto. A Orsoleto ampliamento dell’illuminazione pubblica, intervento già finanziato che punta a garantire maggiore sicurezza stradale. Simile il progetto a Casalecchio, anche qui si interverrà sull’illuminazione per rendere più moderna ed efficiente la rete esistente. A Corpolò stanno per concludersi i lavori al centro sportivo, per 1,4 milioni. Interventi riguardano anche Santa Aquilina, dove è stata avviata la riqualificazione degli asfalti, finanziata con 1,2 milioni. A Santa Cristina messa in sicurezza di via Dogana per la quale è stata avviata la progettazione. Inoltre, per il Villaggio San Martino, sono stati destinati 30.000 euro agli espropri necessari per la realizzazione di un nuovo parcheggio, per migliorare la disponibilità di posti auto per residenti e visitatori. Quando agli spazi verdi, a Santa Giustina è già finanziata la riqualificazione del parco, uno spazio importante di socialità e aggregazione. Al Villaggio primo Maggio in completamento i lavori del nuovo parco di via Bidente. Ai Padulli in conclusione i lavori sull’asilo. Al via la realizzazione di nuovi spazi mensa.

m.gra.