Il Riccione oggi bussa alla porta del quotato Venezia

Ha un’altra occasione di fare uno scatto in avanti in classifica la Femminile Riccione che oggi se la vedrà con il Venezia lontano da casa (calcio d’inizio alle 14.30). Un altro match d’alta classifica per le biancazzurre di mister Genovesio considerando che le venete occupano il terzo posto della classifica, a sei punti dalle romagnole. Che nell’ultimo periodo sembrano aver perso lo sprint dei giorni migliori, tanto da scivolare di qualche posizione in classifica. L’occasione oggi è buona per rimettersi in carreggiata, magari sfruttando anche qualche altro confronto diretto che la 20esima giornata propone.

Serie C femminile. Girone B (20ª giornata): Accademia Spal-Villorba, Condor Treviso-Padova, Meran-Venezia 1985, Perugia-Jesina, Trento-L’Aquila, Triestina-Chieti, Venezia-Femminile Riccione, Vicenza-Sudtirol.

Classifica: Meran 47; Trento 42; Venezia 41; Sudtirol 39; Venezia 1985 36; Femminile Riccione 35; Chieti 27; Padova, Villorba 25; Vicenza 21; Jesina, Triestina 18; Accademia Spal 17; L’Aquila 12; Condor Treviso 11; Perugia 0.