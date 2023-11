Il riccionese. Gabry Seth vola in finale

Un riccionese alla finale del Tour Music Fest, festival dedicato alla musica emergente. Gabriele Ronchini, in arte Gabry Seth, dopo aver superato le live audition della nuova edizione del Tour ora è pronto a raggiungere la vicina Repubblica di San Marino per la finale della categoria Dj Producer. Il traguardo raggiunto dal 20enne riccionese è di quelli importanti considerando che alle audizioni hanno partecipato oltre 20.000 tra artisti e band provenienti da tutta Europa. Il dj producer è riuscito a colpire l’esigente commissione artistica del Tour Music Fest e ad aggiudicarsi a pieno merito un posto nelle fasi finali del festival, che si terranno dal 27 novembre al 2 dicembre. Durante le finali andranno in scena le performance degli artisti finalisti sotto gli occhi di quella giuria ’comandata’ da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi, insieme ai massimi esponenti del settore musicale. Un sogno per tutti gli artisti emergenti. Un sogno che per Gabry Seth è partito dalla prima esibizione a Bologna lo scorso mese di ottobre. Ora l’ultima tappa, il 27 novembre alla Sala Little Tony di San Marino.