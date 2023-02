Il richiamo di Mattarella Spiagge, canta vittoria il partito delle aste Ma la Lega tira il freno

"La Lega tira dritto. La nostra posizione sulla proroga delle concessioni balneari non cambia". Parola di deputato, Jacopo Morrone. Parola che arriva anche dopo la lettera di richiamo firmata in calce dal Capo dello Stato in persona, con cui Sergio Mattarella – pur dando il via libera alla promulgazione del decreto Milleproroghe – ha bacchettato il governo sul nodo spiagge puntualizzando le proprie riserve sul provvedimento che fa slittare le evidenze pubbliche per assegnare le concessioni di un altro anno. Un cartellino giallo a cui però Lega e Forza Italia, che hanno fortemente voluto la norma, hanno fatto muro in maggioranza. E pur nella volontà di sondare la sabbia per eventuali aggiustamenti "restiamo convinti che le direttive europee rispetto a cui la proroga sarebbe ’disomogenea’ siano limitanti e mettano in difficoltà il settore – scandisce il deputato leghista –. Vedremo come comportarci, ma la nostra linea non può cambiare: lo dobbiamo ai nostri imprenditori".

Alza le barricate Morrone, mentre la strada del possibilismo e della cautela è quella percorsa dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, la quale dopo la lettera di Mattarella sul tema si limita al "prendere atto dei rilievi. Attendiamo la convocazione del tavolo nazionale per gli sviluppi". Proprio il tavolo tecnico è ciò che invoca anche Morrone, ma con lo spirito di chi mette avanti ’la ragion di imprenditore’: "Quella per cui diciamo no a quelle aste che rischierebbero di cannibalizzare il lavoro semi-artigianale di anni".

Ma la mossa del Presidente è stata pane per i denti dell’opposizione, anche in salsa riminese, con il senatore pentastellato Marco Croatti che invita il governo ad andare a Canossa: "La Meloni liberi definitivamente il settore del turismo che sta tenendo in ostaggio. Gli imprenditori e i lavoratori hanno creduto in buona fede a promesse del tutto false e irrealizzabili: la premier dovrebbe soltanto chiedere scusa. Si ritorni subito al cronoprogramma del Ddl concorrenza e si avviino le mappature". "Hanno lasciato nel caos e senza alcuna certezza un grande patrimonio paesaggistico, turistico ed economico del Paese", è invece l’aspra critica dell’onorevole Andrea Gnassi, sull’onda del sì con riserva di Mattarella. "Meloni ora faccia l’unica cosa seria ossia individuare i criteri per l’assegnazione delle concessioni", conclude Gnassi.

Francesco Zuppiroli