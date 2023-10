Il ricordo dei vicini: "Non aveva nemici"

"Una donna in gamba". È così che i residenti del villaggio San Marino a Ca’ Acquabona ricordano la 78enne Pierina Paganelli. Una donna indipendente, originaria di Rontagnano, una frazione del comune di Sogliano al Rubicone ma di fatto riminese, tanto da essere residente in quella via del Ciclamino dove è stata uccisa ormai da oltre vent’anni. Abitava al terzo piano del palazzo al civico 31 e nell’appartamento era sola essendosi separata dal proprio marito molti anni prima. Un marito con il quale aveva avuto tre figli, uno dei quali – Giuliano – suo dirimpettaio con nuora e nipote e costantemente nei pensieri della 78enne. A seguito dell’incidente infatti la pensionata ogni giorno stando ad alcuni familiari faceva la spola da via del Ciclamino alla clinica Sol et Salus per non lasciare solo il figlio.

Con la sua auto rossa la 78enne si spostava in autonomia dando sempre l’impressione di essere "una donna con tanta energia e forza fisica. Molto tranquilla e con all’apparenza nessun problema con nessuno", la ricorda il barista della frazione. Nemmeno con quell’ex marito da cui aveva avuto tre figli ma con il quale aveva interrotto il legame sentimentale e coniugale da tempo. Una rottura che però, stando a quanto emerso anche dalle parole dei famigliari, non aveva avuto conseguenze sul loro rapporto. Tanto che le relazioni tra Pierina Paganelli e l’ex marito – che possiede un albergo in città ma che risiederebbe in Germania a Monaco di Baviera – sarebbero "buone". Una vita normale per una pensionata normale, quale traspare dalle voci di quartiere Pierina Paganelli, che per anni aveva lavorato nel settore dell’assistenza agli anziani prima di ritirarsi. Dettagli di una vita in cui nulla pare – almeno in questa prima fase delle indagini – potesse lasciar presagire un epilogo tanto drammatico e una morte così violenta.

Pierina Paganelli aveva la casa e la fede, il gruppo di preghiera nella propria parrocchia, per lei che era testimone di Geova come confessione religiosa e stando alle primissime ricostruzioni proprio lì la 78enne pensionata si era recata l’ultima sera della sua vita. Prima di rincasare in via del Ciclamino come se fosse una giornata qualunque. Salvo andare incontro alla propria morte per mano di una persona ancora avvolta nell’ombra, che brandendo una lama ha colpito il corpo della povera Pierina più e più volte, con fendenti che infine non hanno lasciato scampo alla 78enne, morta nei sotterranei di casa propria.

f.z.