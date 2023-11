Il ricordo del comandante: "Era il mio braccio destro"

È una fatalità "tragica", come la definisce il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Alessandro Coscarelli, quella che sabato sera ha strappato alla vita e all’affetto di colleghi e familiari il tenente colonnello Roberto Russo. Una tragedia che lascia sgomenti e con brivido lungo la schiena che non se ne va, ripensando a "una persona dalle indubbie qualità umane e professionali – lo ricorda il comandante Coscarelli –, per cui basta guardare i risultati ottenuti prestando servizio in questi anni a Rimini. Ma il tenente colonnello era anche una persona dai mille interessi, dalle mille passioni". Su tutte, gli sport "estremi. Non solo il kite surf, ma anche lo sci, il motociclismo, la palestra. E Roberto Russo era tutt’altro che un dilettante – ricorda ancora il comandante provinciale delle Fiamme Gialle –. Aveva da poco compiuto 40 anni e per me era il mio braccio destro: una persona indispensabile per il Nucleo e per tutti gli altri reparti in cui durante la sua carriera ha prestato servizio. Roberto Russo era un militare di grande esperienza, sempre operativo, che era di ispirazione e riferimento per tantissimi colleghi, nonché per l’autorità giudiziaria". Dietro la divisa, poi, un uomo. Un amico, una persona con cui "condividevo anche esperienze e tanti bei momenti e ricordi. Oggi ho perso un fratello più piccolo", conclude Alessandro Coscarelli.

E il fardello di un vuoto senza un perché lo sentono anche le istituzioni, con davanti a tutti il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ieri mattina non ha trattenuto lo sgomento per la perdita improvvisa del tenente colonnello e ha voluto ricordarlo con un post su Facebook: "Roberto Russo – scrive il primo cittadino – è stato oltre che un validissimo uomo delle Istituzioni, una persona garbata, disponibile e amica della nostra città. Se n’è andato maledettamente troppo presto". Al cordoglio e in vicinanza alla famiglia – con la madre e il fratello di Russo che ieri hanno raggiunto Rimini – si è unita anche la presidente dell’Assemblea legislativa regionale Emma Petitti: "La notizia della morte del tenente colonnello Roberto Russo in mare è un colpo per tutti coloro che lo conoscevano e che hanno avuto il privilegio di lavorare in questi anni al suo fianco. In questo momento, vorrei esprimere le mie più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi colleghi del comando provinciale riminese. La Guardia di Finanza e la città di Rimini perdono un ufficiale che si è distinto per il suo impegno e la sua dedizione".

f.z.