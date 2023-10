Il ricordo di don Oreste. E Kristia Gianfreda gira un film sul sacerdote

Sedici anni senza don Oreste, il ’sacerdote dalla tonaca lisa’. La notte del 2 novembre 2007 l’affaticato cuore di don Benzi cessava per sempre di battere. Aveva 82 anni il fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII: per lui è in corso la causa di beatificazione. A Rimini e in tutta Italia in questi giorni si terranno eventi e iniziative per ricordare la figura straordinaria di don Oreste. Appuntamenti sono previsti a Bologna, Chieti, Cuneo, Forlì, Napoli, Piacenza, Verona, Vicenza. Dice Matteo Fadda, attuale presidente della Papa Giovanni: "Per la nostra comunità questo è un giorno di festa, perché siamo felici che il nostro caro don sia già nella gioia eterna. E sarà anche un’opportunità per condividere con tutti, specie i giovani, quell’incontro simpatico con Cristo... come lo chiamava don Oreste". A Rimini primo appuntamento la sera del 31, con la tradizionale Notte di don Oreste, tra momenti di incontro e preghiera: i giovani, con gli operatori della Papa Giovanni, porteranno conforto e sorrisi a prostitute e clochard. L’1 novembre in cimitero (alle 14) la cerimonia in ricordo dei bambini non nati guidata dal vescovo Nicolò Anselmi. Intanto l’assessore e regista Kristian Gianfreda ha cominciato le riprese del film documentario su don Oreste dal titolo Il pazzo di Dio. Il film uscirà nel 2025.