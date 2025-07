Il ricordo di Giuseppe Lo Magro, ‘padre’ di Famija Arciunesa

Oltre cento persone a Riccione hanno partecipato alla kermesse ‘Insieme per ricordare Giuseppe Lo Magro’, già presidente di Famija Arciunesa, per ricordarlo in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. La kermesse ‘Zirudele’, tenutasi alla Spiaggia del Sole (zona 86/87) di Riccione, sul Lungomare della Libertà, ha visto in scena gli attori della compagnia I Arciunis, formata da lo stesso concessionario del bagno, Ferdinando Gabellini, Gianni Piccioni, Beppe Protti, Angelo (Gelo), Alessandra Prioli, Paolo Manenti e Iglis Serafini. Sul palco anche gli studenti dell’Istituto musicale Gaspare Tirincanti, diretti dal Maestro Gianmarco Mulazzani. Coordinata da Antonella Colangelo e da Miriam Bacchini, la serata organizzata da Famija Arciunesa con il patrocinio del Comune, è stata fortemente voluta da Liliana Galli, compagna di Lo Magro. Alla serata hanno partecipato anche la sindaca Angelini e diversi assessori. Sulla scia di Lo Magro, per tenere vivo il dialetto, il bagnino Gabellini nel suo stabilimento balneare ha affisso dei cartelloni che riportano le divertenti ‘zirudele’ affiancate dalla traduzione in italiano e dalle simpatiche vignette di Luciano (Izzul) Luzzi, anche lui deceduto lo scorso marzo.

Nives Concolino