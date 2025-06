Il ricordo di Thomas Balsamini: "Blue Velvet" risuona ancora

Era la fine. Ma non una fine qualsiasi. Era il momento sospeso, quello che segnava l’ultimo passo, l’ultima nota, il silenzio dopo la festa. E ogni notte, al Velvet Club, quel momento aveva un solo suono: Blue Velvet. Non una semplice canzone, ma un rituale, un saluto, un sigillo. Thomas Balsamini lo sceglieva per chiudere le danze, e con quel brano portava tutti in un luogo intimo, nostalgico, quasi onirico. Un omaggio sottile e poetico a David Lynch, un ultimo ballo in bilico tra il sogno e il ricordo.

Il 10 giugno 2013 Thomas ci ha lasciati, ma la sua assenza ha continuato a suonare forte, come un’eco che attraversa le stanze e i cuori. Dodici anni dopo, il "Collettivo Frontera" ha deciso di trasformare quella stessa canzone in un abbraccio, un modo per far risuonare ancora una volta la voce di Thomas attraverso chi lo ha amato, conosciuto, seguito. Una nuova interpretazione di Blue Velvet, intensa e struggente, registrata nella sua “Stanza della Musica” – il luogo dove tutto parla ancora di lui. È lì che vive ancora il suo spirito, tra vinili consumati, poster sbiaditi e quell’iconica valigia con l’adesivo del “Toro”, simbolo di una passione che non ha mai avuto bisogno di riflettori. La stanza è parte della “Cavallara”, un casolare rinato grazie a Lucia Chiavari, compagna di vita e d’arte, che l’ha trasformato in un rifugio per artisti, un luogo di memoria viva, aperto alla musica, alla creatività, al mondo. Un posto che racconta Thomas come pochi altri: silenzioso ma eloquente, profondo, autentico.

Nel nuovo Blue Velvet si incrociano voci e strumenti che parlano la lingua dell’anima: Giuseppe Righini, Chiara Pari e Chiara Delvecchio prestano le loro voci a un ricordo che vibra. Claudio Olivieri alla chitarra elettrica, Eros Rambaldi al contrabbasso, Paolo “Pablo” Angelini alla batteria, Stefano Zambardino al piano. Tutti insieme costruiscono una cattedrale sonora di affetto e nostalgia, sotto la regia delicata di Enrico Giannini. Il suono prende forma grazie alla sensibilità tecnica di Gianluca Morelli e Giulio Rosini, mentre Stefano “Zama” Zamagni cattura in video l’intimità di un momento sospeso nel tempo.

Ma questo non è solo un tributo musicale. È un atto d’amore. È il segno che Thomas Balsamini non è mai stato solo un dj. Era un “fun selector”, un visionario che ha trasformato Rimini in un crocevia di suoni e culture, un laboratorio metropolitano dove ogni notte era un viaggio e ogni festa una dichiarazione d’intenti. Dallo Slego al Velvet, ha lasciato un’eredità culturale che ancora oggi fa ballare, sognare, resistere.

Era un artigiano della notte, capace di intuire prima degli altri cosa avrebbe fatto vibrare le anime. E Thomas, in fondo, non se n’è mai andato davvero.