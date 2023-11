Il rilancio del ’Fellini’. In missione a Dubai per riportare a Rimini i voli dalla Russia

In missione a Dubai per portare nuovi voli al ’Fellini’. La prossima settimana (dal 24 al 26 novembre) nella città degli Emirati Arabi si terrà la fiera del wellness organizzata da Ieg. Saranno a Dubai Maurizio Ermeti e Corrado Peraboni, presidente e amministratore delegato di Ieg. Ma della delegazione riminese in visita a Dubai faranno parte anche il sindaco Jamil Sadegholvaaad e i vertici di Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto.

Scopo della missione negli Emirati Arabi sarà incontrare responsabili e manager di diverse compagnie aeree, per provare a chiudere le trattative che vanno avanti da tempo per portare al ’Fellini’ nuovi voli. Uno degli obiettivi principali è il mercato russo. Un mercato che si è quasi azzerato a Rimini, da quando è cominciata la guerra in Ucraina. A Dubai ha base Anex, uno dei più importanti tour operator al mondo, tuttora punto di riferimento per il mercato del turismo russo. Nel 2022 Anex avrebbe dovuto aprire una sede operativa presso l’aeroporto di Rimini. Non se ne fece nulla, a causa del conflitto scoppiato in Ucraina. Ma Anex continua a far viaggiare i turisti russi nel mondo. E Dubai è uno tra gli aeroporti dove fanno scalo diverse compagnie russe. Airiminum tenterà di stringere accordi con alcuni vettori, per riportare i russi in Riviera.

Ma la trasferta a Dubai non servirà soltanto a fare di nuovo breccia nel mercato russo. Sono previsti infatti incontri anche con altre compagnie, per avere (magari già dal 2024) nuovi voli internazionali. L’aeroporto principale di Dubai è infatti tra i maggiori hub del Medio Oriente, e Airiminum sta lavorando per portare a Rimini nuove rotte, dalla Cina e da altri paesi asiatici, tramite lo scalo a Dubai. Con i vertici di Ieg si discuterà anche delle nuove rotte dall’Europa. La Fiera di Rimini è decisa a investire sull’aeroporto per portare nuovi collegamenti. E parteciperà, insieme a Rimini e agli altri comuni della Riviera, al bando della Regione (verrà fatto entro fine anno) per sostenere le azioni di promozione e marketing necessarie allo sviluppo delle rotte del ’Fellini’.