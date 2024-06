"Il rilancio dell’hotel Murex farà bene alla città"

La notizia dell’acquisto dell’hotel Murex da parte dell’imprenditore Gianluca Marchetti di Mt ha ridato entusiasmo a tutto il comparto turistico-alberghiero della Regina. La sindaca Franca Foronchi spiega: "È davvero una bella notizia per la nostra città ed il suo tessuto economico. Ora saremo al fianco dell’imprenditore per creare una struttura di altissimo livello con le norme tecniche che gli daranno la possibilità di realizzare un nuovo complesso turistico importante. Ma mi auguro che sia solo l’inizio questo per Cattolica e che Marchetti diventi un apripista nel settore della riqualificazione alberghiera per una città come la nostra che ha bisogno di strutture di alto livello per aggredire i mercati turistici nazionali ed esteri". Poi la sindaca ribadisce che è allo studio il nuovo Pug, piano urbanistico generale, che potrà cambiare la città: "Ci stiamo lavorando proprio per essere al fianco degli imprenditori nella riqualificazione alberghiera, ma anche per ridare alla città quegli spazi e servizi che sono fondamentali, penso a più verde e più parcheggi. Nel nuovo Pug troveranno spazio le riqualificazioni con nuovi parametri di alto livello, che miglioreranno le strutture private e gli spazi pubblici".

Poi la sindaca inaugura la stagione 2024. "La nostra stagione turistica ha avuto un anticipo dorato a maggio con gli eventi sportivi dell’Inferno Beach, Granfondo Squali Trek e Oceanman. Ora entriamo nel vivo a partire proprio dai nostri stabilimenti balneari. Nel weekend c’è sulle nostre spiagge Strariva, un evento unico. Abbiamo la bellissima passeggiata del lungomare Rasi Spinelli, punteggiata da aiuole sempre ordinate. Non sono da meno i nostri giardini di piazza Primo Maggio, un’oasi verde tra mare e centro che è luogo di sosta, incontro, socializzazione. Abbiamo risistemato via Bovio con molti sanpietrini restituendo un aspetto decoroso all’asse viario centrale di Cattolica – continua Foronchi – e posizionato la nuova illuminazione scenica". Per quanto riguarda i parcheggi: "Abbiamo appena restituito alla città la piazzetta delle erbe che, con i suoi 25 stalli, sta funzionando benissimo. Riqualificata anche via Fiume, dove abbiamo realizzato la ciclabile e anche riconsegnato alla città, grazie al Gruppo Aspes che l’ha ampliata e rinnovata, la Farmacia comunale 1".

