Il riminese Magnani alla guida dei giovani di Confagricoltura

I giovani di Confagricoltura Rimini e Forlì-Cesena (associazione Anga) hanno un nuovo presidente: è il riminese Federico Magnani che succede a Michele Ghetti. Classe 1990 e laureato alla facoltà di Agraria dell’Università di Bologna con gli studi specialistici rivolti sulla medicina delle piante, Magnani ricopre attualmente diversi ruoli, in particolar modo la gestione della coltivazione all’interno della Fungar, azienda di Coriano specializzata nella produzione di funghi prataioli e pleurotus.

"Ringrazio i soci Anga per la loro fiducia e per avermi eletto come nuovo presidente – ha commentato Federico Magnani (al centro nella foto) –. Abbiamo diverse sfide da affrontare: in primo luogo vogliamo mettere in risalto il più possibile l’agricoltura soprattutto tra i nostri coetanei, per poter attirare ragazzi giovani all’interno delle nostre aziende. In secondo luogo – continua magnani – vogliamo evidenziare le conseguenze che il cambiamento sta portando a livello agricolo, suggerendo così gli aggiustamenti che devono essere presi per affrontarlo".