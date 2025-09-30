"Il Rimini è allo sbando. Serve una società solida capace di costruire"

Ci sono voci che restano familiari, anche a distanza di anni. Per il popolo biancorosso quella voce è di Adrian Ricchiuti: accento argentino, cuore riminese, mancino elegante che ha fatto storia. Oggi allena a San Marino e ha una scuola calcio aperta in città. Ma la sua vita resta intrecciata ai colori a scacchi.

Ricchiuti, che cosa significa Rimini per lei?

"È casa. Sono arrivato giovane, mi sono innamorato della squadra e della città. Ogni ricordo è speciale, dal primo all’ultimo giorno. Rimini mi ha dato tanto e io ho cercato di restituire".

Il club oggi è in difficoltà, tra debiti e penalizzazioni. Che idea si è fatto?

"Non è bello. Ma io dico applausi: a chi è rimasto, a chi è andato via vincendo la Coppa Italia, a chi sta lottando in campo. Rimini merita stabilità. Non si tratta di inseguire la Serie A, ma di avere una società seria, solida. Altrimenti rischiamo di perdere di nuovo il calcio".

È un problema cronico?

"Purtroppo sì. Da anni non c’è chi sostenga questa piazza come merita. Eppure Rimini è città di calcio, con tradizione e passione. Ma senza basi economiche non si va da nessuna parte".

In tutto questo i giovani rischiano di pagare il prezzo più alto.

"È così. I bambini vengono sballottati, non hanno punti fermi. Un settore giovanile va costruito con la maglia a scacchi addosso, perché i ragazzi devono sentirla, tifarla. Fino ai 16 anni devono divertirsi: è lo strumento chiave. Dopo si può pensare ai risultati. Ma senza settore giovanile, non c’è futuro".

Lei lavora con loro ogni giorno. Che differenze nota rispetto al passato?

"Il calcio è cambiato. Una volta c’erano i numeri 10, i dribblomani. Oggi si fatica a trovarli. Si punta sul fisico, sulla corsa. Non vuol dire che i ragazzi siano peggiori, ma crescono in un calcio diverso. Noi dobbiamo educarli: al rispetto, ai compagni, alle regole. Perché senza valori non si diventa né calciatori né uomini".

Il pubblico giovanile guarda più la Serie A che la squadra della città. È un problema?

"Sì, perché si perde identità. I bambini non tifano più Rimini. Ecco perché serve un settore giovanile forte, che restituisca orgoglio e senso di appartenenza. La maglia a scacchi deve tornare simbolo".

Il tema del rispetto riguarda anche gli arbitri. A Rimini, come in tutta Italia, sono sempre più spesso nel mirino di insulti e aggressioni.

"Ed è grave. Gli arbitri sbagliano, come tutti, ma la violenza non deve mai entrare nello sport. È un problema di educazione, che parte dai più piccoli. Bisogna insegnare che il rispetto viene prima di ogni risultato. Altrimenti perdiamo non solo il calcio, ma la convivenza civile".

Parliamo di ’tempi bui’: la Nazionale italiana sembra vivere un periodo complicato. Come lo giudica?

"Un po’ come i club, anche la Nazionale risente di questo cambiamento. Non escono più attaccanti o numeri 10 come prima. Ci sono cicli, ma ora siamo in un momento storico dove il calcio è cambiato radicalmente. Bisogna avere pazienza e ricostruire dal basso, investendo sui ragazzi. E soprattutto bisogna lasciarli liberi di sbagliare, di provare. Solo così ritroveremo campioni veri".

Che futuro immagina per Rimini?

"Io spero che si torni a parlare di calcio giocato. Che arrivi qualcuno capace di costruire, non di improvvisare. Rimini merita entusiasmo e stabilità. Il rischio di sparire c’è, lo sappiamo, ma questa città non può restare senza calcio".

E a lei, Rimini cosa ha lasciato?

"Tutto. Non sono nato qui, ma qui sono diventato uomo. Rimini è la mia vita. Io continuerò sempre a sentirmi parte di questa storia".

Aldo Di Tommaso