Il Rimini è davanti a un bivio. Buscè: "Siamo sereni e concentrati"

Oggi l’Ascoli, poi Trapani e Spal. Ma Antonio Buscè decide di fare un passo alla volta. Con una certa abbondanza nelle scelte questa volta. Un piccolo, ma decisamente importante tour de force inizia oggi per il suo Rimini. Tra campionato e Coppa Italia i biancorossi hanno la possibilità di scegliere che tipo di futuro a breve termine desiderano. "Qualcuno pensa alla partita col Trapani, è normale – dice l’allenatore dei biancorossi – Io cerco sempre di deviare il discorso perché la prima partita importante è con l’Ascoli. Che è una squadra in salute perché era partita un po’ così e così, adesso è nei playoff, ha cambiato qualche giocatore, ha fatto una piccola rivoluzione a livello di mercato, sono arrivati alcuni giocatori, ha cambiato allenatore qualche giorno fa, quindi è normale che vogliano fare qualcosa d’importante da qui alla fine del campionato". Detto dell’Ascoli che oggi il Rimini si troverà davanti, Buscè pensa ai suoi. "La squadra sta bene, anche stamattina durante la rifinitura, abbiamo fatto un po’ di partitine, vedo una squadra serena – racconta – Stiamo cercando di difendere quello che abbiamo fatto di buono finora. Se non erro sono tre mesi e mezzo-quattro mesi che siamo in zona playoff, a volte un po’ più su o un po’ più giù, ma io credo che questa squadra stia facendo un grande percorso, un gran lavoro. I ragazzi lo sanno e sanno che devono stare sempre con i piedi per terra e lavorare in un certo modo perché appena abbassi la guardia è normale che ci siano gli avversari, che ci siano le altre squadre, che sono attrezzate e organizzate". Perché, come sempre, Buscè punta sulla concentrazione. "Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo fatto finora, dando magari quel pizzico in più che non è nell’impegno ma nell’attenzione. La concentrazione deve essere sempre alta perché a volte, anzi spesso, abbiamo pagato proprio per disattenzioni, che ci sono costate la partita. Il livello dobbiamo alzarlo lì, non nell’impegno perché a questi ragazzi non si può dire nulla". Poi le scelte, questa volta con tante alternative in ogni zona del campo. Cosa utile pensando ai tre impegni ravvicinati. Possibile che in difesa rientri Falbo, mentre a centrocampo Buscè potrebbe confermare i tre utilizzati con il Perugia (Malagrida, Langella e Fiorini). In avanzi scontato l’utilizzo di Parigi (foto) e questa volta al suo fianco potrebbe essere la volta di Gagliano.