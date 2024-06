Il Rimini e il campionato che verrà. Tante trasferte in Umbria e Toscana

Resterà solo il Rimini a portare la bandiera della Romagna. Aumentano le umbre e le toscane. In attesa di sapere quale sarà la quarta squadra a salire in B, è già possibile guardare negli occhi le squadre con le quali i biancorossi la prossima stagione dovranno fare i conti. Presumibilmente sempre nel girone B, orfano del Cesena, fresco vincitore del campionato, e con l’incognita Carrarese, considerando che i toscani sono l’unica squadra di quel raggruppamento ancora in corsa per la cadetteria. E tutto questo al netto, evidentemente, di quelle che potrebbe essere le defezioni. Cosa alla quale ormai ci si è tristemente abituati nel calcio di casa nostra, soprattutto in quello di Lega Pro nel quale è sempre più difficile, per tanti, mettere insieme il pranzo con la cena.

Alcune situazioni a rischio, con i club che potrebbero non presentare la domanda di iscrizione, sono già sotto gli occhi di tutti. È il caso del Lecco, appena ritornato in purgatorio dalla B. Una ferita aperta per il presidente Di Nunno, che ha annunciato di voler mollare. Se il club vincitore nella passata stagione dei playoff non dovesse iscriversi, dietro l’angolo è già pronto il Milan Under 23. Che potrebbe finire, insieme all’Atalanta ‘giovane’, nel girone A. Situazione societaria non idilliaca neanche ad Ascoli, altra retrocessa dalla B, ma il presidente Pulcinelli la squadra la iscriverà. E i marchigiani sì che finiranno nel girone del Rimini raggiungendo le corregionali Vis Pesaro e Ancona. Le Marche hanno perso due rappresentanti: Fermana e Recanatese, entrambe retrocesse. Proprio come l’Olbia che lascia la Torres unica sarda in C.

Dicevamo del Rimini unica romagnola nel girone, ma l’Emilia Romagna ‘acquista’ il Carpi neopromosso, oltre alla Spal. E c’è l’incognita Ravenna, con i giallorossi che potrebbero, via ripescaggio, dare manforte al Rimini nel girone del centro Italia. Scendendo verso sud a rischio iscrizione ci sono Foggia e Turris, con i primi meno in ansia rispetto ai secondi per quel che riguarda il futuro. Oltre all’Altamura, neopromossa dalla serie D, che ha più di qualche grattacapo nel riuscire a trovare uno stadio idoneo al calcio professionistico. Sempre a proposito di neopromosse, nel girone B potrebbe essere inserita la toscana Pianese. E ci sarà anche un’altra retrocessa dalla B, quella Ternana che ha appena perso la categoria via playout contro il Bari. Insomma, il Rimini tra qualche mese navigherà in un altro girone di ferro. Questo è certo.