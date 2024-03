Il Rimini e l’incontenibile Lamesta: "Tutto merito dei miei compagni"

Quando a Davide Lamesta è permesso di brillare lui lo fa diventando la stella del Rimini più luminosa. E quella di venerdì sera è stata la sua notte al ’Romeo Neri’. Tre assist, un rigore guadagnato e un gol per colpire e affondare quel Pescara già malandato. "Sicuramente sono soddisfatto della mia prestazione – davanti a tanto è costretto ad abbandonare le frasi di circostanza il fantasista piemontese – Ma la vittoria è di tutta la squadra. Perché è veramente merito dei miei compagni se sono riuscito a giocare una partita così". Un bel modo, quei cinque gol rifilati agli abruzzesi, per rispondere alle critiche. Ma soprattutto per tornare ad aggiungere punti alla classifica. "Ci eravamo detti che sarebbe servita una forte motivazione – racconta Lamesta – Avremmo dovuto avere lo spirito giusto per portare a casa questa partita. Abbiamo avuto tutto questo e in più anche un pizzico di coraggio". Tanto da far riuscire tutto nel modo perfetto. Dal primo all’ultimo minuto. O quasi. Dal gol dopo sette minuti di Delcarro a quello di Lamesta dopo appena qualche giro di lancette nella ripresa. Che ha praticamente chiuso la partita con largo anticipo. Un gol che è un piacere per gli occhi. Quando Lamesta ha la possibilità di andare a campo aperto, allora per tutti gli avversari sono guai. "Il mister – racconta – mi ha sempre detto di puntare la profondità, soprattutto contro questa squadra che ti lascia tanti spazi. Ho sfruttato la mia qualità nello spazio e questa volta è andata davvero bene". Tanto da mettere lo zampino in ogni azione decisiva del Rimini. "Il mio momento preferito di questa partita? Chiaramente il gol, che voglio dedicare a mia sorella che ha appena compiuto 18 anni. Sono contento di aver sognato e averle fatto questo regalo". Con quasi tutti i punti salvezza al sicuro, ora il Rimini potrà liberare la mente e procedere verso il termine della regular season tenendo, in classifica, la testa alta. "Dobbiamo ripartire da questa vittoria bella e importante. Mancano sei gare difficili che dobbiamo giocare come delle finali. Prima pensiamo a mettere in tasca tutti i punti per la salvezza. Poi una volta raggiunta potremo puntare più in alto".