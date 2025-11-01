Il Rimini in bilico tra brindisi e crac. Trattative serrate con Campari. Se salta la vendita il club fallirà

Trattativa serrata con il gruppo Campari per la cessione del Rimini. Ma il tempo stringe. Perché Anna Giusy Scarcella, la numero uno della società biancorossa, sa benissimo che dietro l’angolo c’è rischio del fallimento. Non è una questione di settimane, ma di giorni. Alla proprietaria di Building Company non resta che cedere il club di piazzale del Popolo per evitare che il Rimini fallisca. In diversi hanno bussato alla sua porta nelle ultime settimane. Ma non ci vuole molto a capire che il gruppo Campari, il colosso degli alcolici controllato dalla famiglia Garavoglia tramite la holding lussemburghese Lagfin Sca, oggi in quanto a solidità non abbia rivali. Ma si sa: le trattative richiedono tempo. Proprio ieri, a complicare il tutto, è arrivata la notizia che il comando provinciale della guardia di finanza di Milano, su disposizione della Procura di Monza, ha eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del capoluogo brianzolo per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro nei confronti della holding Lagfin Sca. Il reato ipotizzato è quello di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". L’indagine è scattata in seguito a una verifica eseguita tra il 2023 e l’anno scorso. Una notizia arrivata nel bel mezzo della trattativa per l’acquisto del Rimini. Che però continua.

Nella giornata di ieri le parti sono tornate a sedersi attorno a un tavolo. Ormai, dopo 15 giorni di incontri serrati, non ci sono più i numeri a farla da padrone. E intanto altri potenziali acquirenti del Rimini non paiono più così solidi. Ma è evidente che la Scarcella punti a non uscire dalle trattative a mani vuote. Questo non è una supposizione. Basta andare un po’ (ma nemmeno troppo) indietro con la memoria. "Se la volontà del sindaco è che la Building Company venda il Rimini calcio, io sono disponibile a cedere le quote al Comune stesso o a terzi indicati dal sindaco, ovviamente rifondendo tutto quanto sborsato sino ad oggi sia da me a titolo personale che da Building Company", aveva detto la Scarcella appena due mesi fa tuonando contro il divieto di utilizzare lo stadio allora disposto dall’amministrazione comunale. Impossibile quantificare quanto realmente in tre mesi la gestione del Rimini sia costata all’azienda di Carate Brianza e alla sua proprietaria. Quello che è certo è che ormai da settimane, ben prima che il club fosse gestito dal nuovo amministratore unico mandato a RImini dal tribunale di Milano, Antonio Buscemi, le casse del club biancorosse sono vuote. Cedere a Campari, oggi, sarebbe un lusso. Se salta la vendita, a Campari o ad altri acquirenti, il rischio concreto è che il Rimini venga dichiarato fallito nel giro di pochi giorni.