Il Rimini non sa uscire dal limbo. E scivola fuori dalla zona playoff

Tre passi avanti e tre indietro. Tanto da uscire nuovamente dalla zona playoff. Tanto da iniziare a spazientire i tifosi. Perché se in casa Rimini l’uscita di scena dalla Coppa Italia, per mano di quel Catania che ieri ha esonerato Cristiano Lucarelli, è stata vissuta come un’ingiustizia (sotto accusa c’è il direttore di gara), le successive due sconfitte consecutive contro Lucchese e Sestri Levante hanno messo nuovamente in mostra tutti i limiti dei biancorossi. Che ogni volta che danno l’idea di averli superati, ci ricascano mandando nello sconforto i propri tifosi. E del suo, nel non riuscire a indicare una rotta precisa, ultimamente ce lo sta mettendo anche Emanuele Troise. Tra scelte ingegnose e quelle azzardate che, se non supportate dai risultati, finiscono per generare smarrimento. Perché, dopo aver superato la grande paura dell’ultimo posto, e qui mister Troise ha la sua grande fetta di meriti, il suo Rimini si sta dimostrando incapace di uscire definitivamente dal limbo. Nonostante il mercato di riparazione, nonostante la fiducia incodizionata dei propri tifosi. Starà al tecnico partenopeo ora capire cosa non sta funzionando, perché la sua squadra viaggia sempre in altalena. E ora dovrà farlo confrontandosi con avversari che, tendenzialmente, potrebbero essere sulla carta decisamente più scomodi di Lucchese e Sestri Levante. La Spal domenica al ’Mazza’ e il Pescara il venerdì successivo al ’Neri’ saranno due avversari da prendere decisamente con le molle. Lo sa Troise che ieri ha rimesso subito in moto i suoi analizzando quello che non ha funzionato contro i liguri. E magari scrutando quella classifica che ora vede il suo Rimini all’undicesimo posto, seppur appaiato a quota 38 con Pineto e Arezzo che, attualmente, si accaparrerebbero gli ultimi due posti in zona playoff. C’è ancora molto da giocarsi e il Rimini dovrà farlo bene. Per la gara di Ferrara, ma probabilmente anche per quella con il Pescara, Troise dovrà fare ancora una volta a meno di Pietrangeli in difesa, alle prese con un problema muscolare. Niente ripresa con i compagni ieri anche per Marchesi e Oddi. Per tutti gli altri il tempo per tirare il fiato è poco, ma c’è.