"Il Rimini ora vuole la svolta in campionato"

Una vittoria da squadra matura. "Tutto bello, ma adesso pensiamo al campionato". Testo e musica di Iacopo Cernigoi e Simone Cinquegrano, gli uomini di Coppa Italia. I loro gol al ‘Menti’ contro il Vicenza hanno permesso al Rimini di proseguire il cammino parallelo in coppa. Che ha spinto i biancorossi fino ai quarti, da giocare il prossimo mese in casa del Team Altamura. Un cammino parallelo, appunto, che distoglie il Rimini dal Campobasso al quale capitan Colombi e compagni andranno a fare visita domani pomeriggio. Per rimettersi a correre anche in campionato, dopo la battuta d’arresto con la Vis Pesaro. Importante per il Rimini e per Cernigoi, il gol nel primo tempo supplementare che ha ipotecato il passaggio del turno. "Mi ero fermato per un infortunio – racconta l’attaccante, tornato a segnare dopo diverse settimane – Però adesso ho ripreso alla grande. Ovviamente siamo contenti del passaggio del turno perchè teniamo al campionato, ma anche alla coppa. Un passaggio del turno a cui teniamo tanto perché ottenuto da squadra matura, che non ha sottovalutato la competizione. Di solito alla Coppa Italia si dà poca importanza, invece noi scendiamo in campo sempre per vincere. Anche in coppa, specialmente dopo lo scorso anno quando abbiamo sfiorato la finale a Catania. Quindi quest’anno cercheremo di ripeterci o addirittura fare meglio".

La soddisfazione di Cernigoi è la stessa di Cinquegrano, al suo primo centro tra i professionisti. "Sono molto contento per il gol, ma adesso bisogna pensare tanto al campionato, a quello che verrà, perché il gol è una conseguenza". Una vittoria arrivata l termine di una gara combattuta. Nella quale il Rimini è stato capace di cambiare rotta nella ripresa. "Nei primi dieci minuti li abbiamo un po’ inquadrati come squadra – racconta il difensore di proprietà del Sassuolo – Nel primo tempo andava un po’ più il Vicenza, poi nel secondo tempo li abbiamo aggrediti, siamo andati forte noi". E il gol? "Arriva grazie alla squadra, al mister che mi spinge tanto ad attaccare, un po’ come fa il terzino dell’Inter. Mi dice che gli assomiglio molto e che devo fare come lui. Cerco di buttarmi e fare gol, anche perché anche l’anno scorso a Sassuolo facevo queste cose". Gol con dedica. "Al mio papà che non c’è più, ogni volta che entro in campo cerco di parlare con lui. Lo dedico alla mia ragazza, che mi segue in tutto e di più, e alla mia famiglia".