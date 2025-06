Il Rimini perde il direttore generale. Geria è pronto a fare la valigia

La famiglia biancorossa della presidente Di Salvo è pronta a perdere un ’pezzo’. Si vocifera ormai da settimane, ma nei prossimi giorni dovrebbe diventare realtà l’addio del direttore generale Giuseppe Geria. Che a Rimini c’era arrivato due anni fa insieme a tutta la squadra dirigenziale messa insieme dalla manager italo-svizzera. Ora il dirigente calabrese, che in Piazzale del Popolo per la prima volta nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di dg, è pronto a ritornare alle origini. Per lui ci sarebbe (condizionale d’obbligo) pronta un’offerta da un club di B come responsabile del settore giovanile. Un’offerta che sembra aver allettato Geria che già nei prossimi giorni potrebbe lasciare il biancorosso. Così, la prossima settimana la Di Salvo e i suoi avranno più di un ruolo da rimpiazzare. Perché c’è ancora il posto lasciato libero da Antonio Buscè, in panchina, da riempire. Dal club continuano ad assicurare che si tratta solo di una questione di ore. L’impressione è che ci vorrà ancora qualche giorno per avere l’annuncio. E sciogliere un nodo che oggettivamente sta creando anche qualche malumore tra i tifosi del Rimini. Perché quella biancorossa è una delle poche squadre rimasta ancora senza allenatore. Almeno ufficialmente. Cammin facendo diversi tecnici contattati dal club hanno trovato casa altrove. E’ il caso di Coppitelli che sta per mettere nero su bianco con la Casertana. La scelta del nuovo allenatore sembra non aver fermato le trattative di mercato. I biancorossi sono a caccia di nuovi under e resta in piedi un ’discorso’ con la Sampdoria per riportare a Rimini il centrocampista Conti. Per Malagrida e Leonardi la situazione potrebbe essere più complicata. Il giovane attaccante, sempre di proprietà della Samp, ha qualche richiesta anche dalla serie A. Il Cagliari è arrivato fino a Genova per accaparrarsi il centravanti che in biancorosso, agli ordini di Buscè, nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato pochissime presenze. Proprio come il giovanissimo Jallow, il bomberino sul quale ora hanno messo gli occhi in tanti tra le big di serie A. Juventus e Bologna su tutte. Tra i meno giovani fa gola a tanti anche Parigi. Il Trapani tenta il centravanti aretino che, però, potrebbe anche decidere di restare a Rimini prolungando il contratto.