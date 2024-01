Il Rimini punta dritto verso Bari. Con Faggi ecco anche Astrologo

Con Faggi anche Astrologo. Il Rimini fa accordi con il Bari per riassestare il centrocampo. In settimana dalla Puglia dovrebbero prendere la strada della Romagna i due under di proprietà del Bari che in cadetteria in questa stagione non hanno trovato spazio. Tanto che il club ha deciso di mandarli a farsi le ossa in C. Destinazione Rimini. Il primo i tifosi della maglia a scacchi lo conoscono già da qualche giorno. Perché di un suo trasferimento in Romagna si parla da giorni. Il secondo è la new entry. Entrambi under. Classe 2003 Faggi, classe 2002 Astrologo. Entrambi conoscono già la categoria. Filippo Faggi la Lega Pro l’ha ’frequentata’ la passata stagione con addosso la maglia dell’Imolese. Trentadue presenze e tre gol al suo primo anno tra i professionisti, a 19 anni, sotto la guida dell’allenatore bellariese, ex giocatore del Rimini, Mauro Antonioli. Tanto da attirare l’attenzione del Bari che non si è fatto sfuggire l’occasione. Ma quest’anno, in cadetteria, il centrocampista della Spal ha trovato troppa concorrenza per riuscire a mettersi in mostra (appena 16 minuti in campo nella gara della seconda giornata contro la Cremonese).

Centrocampista moderno con la fase d’interdizione preferita a quella d’inserimento, dicono di lui. Il Rimini aspetta di completare il trasferimento in prestito dal Bari. Stesso iter, e stesso destino, per Andrea Astrologo che questa zona la conosce già per aver indossato per due stagioni la maglia della Vis Pesaro. Romano, cresciuto nel settore giovanile della Roma accanto a giocatori del valore di Zalewski, Darboe e Milanese. Ma la sua prima esperienza tra i grandi arriva proprio a Pesaro. Due stagioni da protagonista, nonostante la giovane età, con i marchigiani e oltre 50 presenze messe insieme.

E, anche qui, il Bari si accorge di lui e bussa alla porta della Vis, la scorsa estate. Fino al passaggio di proprietà arrivato a fine mercato estivo. Il Rimini, insomma, prosegue con la propria ’missione under’ sperando che il mercato invernale sia più ’azzeccato’, in tema di giovani, rispetto a quello estivo che ha appena fatto ritornare al mittente Bouabre, Selvini e Passador. Restando nel pianeta giovani, la dirigenza di Piazzale del Popolo continua a tenere gli occhi anche su Yuri Rocchetti. Classe 2003, terzino di corsia sinistra, ora di proprietà della Cremonese. Ma con un passato, quello recente dello scorso anno, da protagonista con la maglia della Triestina in C (25 presenze). Qui la concorrenza è fortissima, il Rimini spinge.