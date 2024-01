Il Rimini riprende l’Olbia. Capicchioni evita il ko

Apre il nuovo anno e il girone di ritorno con un punto in tasca la Primavera 3 del Rimini. Davanti al pubblico amico del ’Romeo Neri’ i biancorossi hanno fermato l’Olbia (1-1). E’ successo tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione combattuta ma nella quale romagnoli e sardi non sono riusciti a farsi male in zona gol. Nella ripresa, dopo appena otto minuti, però, l’Olbia ha messo la freccia passando in vantaggio con il gol di Sanna. Una doccia freddissima per la squadra di mister Brocchini che, però, non si è disunita. Anzi, la reazione dei biancorossi è stata veemente. Fino alla rete del pareggio, arrivata alla mezz’ora esatta di gioco, con Capicchini. Che è valsa un punto prezioso. Ma che non risolleva appieno i romagnoli in classifica. Con 13 punti messi insieme sin qui, infatti, i biancorossi viaggiano ancora nella parte bassa della classifica, al terz’ultimo posto, con cinque punti di vantaggio dal fanalino di coda Carrarese. In testa alla classifica ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato la capolista Modena che non ha lasciato scampo alla Pro Patria. Ma resta in agguato la Pergolettese, staccata di soli due punti, che ha rifilato un tris all’Arzignano Valchiampo. Più staccata dal duo di testa ci sono Pro Vercelli, Pro Sesto e Triestina.

Rimini: Cerretani, Tofanari (1’ st Ciavatta), Diotallevi, Brisku, Nastase (15’ st Madonna), Cherubini, Urciuoli (15’ st Dipollina), Imola (40’ st Volonghi), Innocenti (15’ st Capicchioni), Satalino, Giometti. A disp.: Sammarini, Sposato, Belletti, Zighetti, Bacchiocchi, Mini, Alvisi, Cesarini, Fontanelli. All.: Brocchini.

Olbia: Innocenti, Sanna (32’ st Giagheddu), Petrone, Dieni, Iobbi, Tamponi, Caggiu, Di Marcello, Reddavide (19’ st Catte), Di Nunzio, Gianmarinaro (32’ st Di Venanzio). A disp. Carta, Costaggiu, Concas, Consalvi, Luppu, Rodriguez. All.: Biagioni.

Primavera 3. Girone A (14ª giornata): Rimini-Olbia 1-1, Arzignano Valchiampo-Pergolettese 0-3, Fiorenzuola-Carrarese 3-1, Lecco-Lucchese 1-0, Pro Patria-Modena 1-4, Triestina-Pro Sesto 1-2. A riposo la Pro Vercelli.

Classifica: Modena 31; Pergolettese 29; Pro Vercelli 24; Pro Sesto 23; Triestina 21; Olbia, Arzignano Valchiampo 16; Lecco, Fiorenzuola, Pro Patria 14; Rimini 13; Lucchese 10; Carrarese 8.

Prossimo turno: Carrarese-Lecco, Lucchese-Rimini, Modena-Pro Vercelli, Olbia-Pro Patria, Pergolettese-Triestina, Pro Sesto-Fiorenzuola. A riposo l’Arzignano Valchiampo.