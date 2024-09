Il Rimini tira un sospiro di sollievo. Cioffi va verso il rientro col Milan

Un lungo sospiro di sollievo in casa Rimini. Dovrà sicuramente saltare la prossima gara con la Lucchese, ma potrebbe rientrare già per quella del lunedì successivo contro il Milan. O, al massimo, per quella dopo, con il Perugia. Si temeva un lungo stop per Antonio Cioffi, dopo l’infortunio di sabato scorso nella gara contro il Pescara. L’ecografia alla quale ieri l’esterno del Napoli si è sottoposto, invece, ha rivelato che l’entità del guaio muscolare è meno seria di quanto inizialmente prospettato. Uno stiramento che certamente richiederà qualche settimana di stop, ma che potrebbe riconsegnare il giocatore a mister Buscè in tempi relativamente brevi.

Buone notizie per il Rimini. Che sono accompagnate anche da quelle che riguardano Tomas Lepri. Anche il difensore era stato costretto ad alzare bandiera bianca sabato sera contro il Pescara. Per lui una contrattura che richiederà soltanto qualche giorno di cure. Tanto che il centrale di Villa Verucchio potrebbe rientrare in gruppo già nei prossimi giorni ed essere a disposizione per lunedì sera, per la gara che i biancorossi giocheranno al Porta Elisa contro la Lucchese. Due buone notizie alle quali, però, se ne accompagna una meno buona. Infatti, Chiarella, che a inizio settimana sarebbe dovuto tornare a correre regolarmente con i compagni, avrà bisogno di qualche altro giorno di riposo a causa del riacutizzarsi di quel fastidio che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. Non esattamente una buona notizia per l’allenatore del Rimini che deve fare la conta degli assenti, sulle corsie esterne, in vista dei prossimi impegni di campionato. A tutto questo si aggiunge anche il fatto che il bulgaro Dobrev non è ancora al massimo della condizione fisica. A Buscè ora il compito di trovare soluzioni alternative pensando alla quarta di campionato. Soluzioni che potrebbero, a questo punto, prevedere anche un cambio di modulo. Troppo presto, magari, per avanzare qualche ipotesi, ma presto il tecnico campano dovrà iniziare a formularle. Il match con la Lucchese si avvicina e i biancorossi sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato . Tre punti utili per lasciare, il prima possibile, la parte calda della classifica.