Il Rimini vuole chiudere in bellezza. A Gubbio per scalare la classifica

"Può succedere ancora di tutto". Emanuele Troise con la testa è già ai playoff. Ma sa che un pezzo importante degli spareggi promozione che il Rimini ha conquistato domenica scorsa battendo l’Entella, passerà dai novanta minuti di oggi in casa del Gubbio. Ultimo atto della regular season, fondamentale per stilare la griglia playoff. In seconda serata, quindi, oggi i biancorossi conosceranno il nome dell’avversario del primo turno playoff. Con tutta una serie di incastri che verranno stabiliti proprio dai risultati dell’ultima giornata. Il Rimini ora è decimo, ma sulla carta, ancora ha la possibilità di scalare fino alla settima posizione, l’ultima utile per riuscire a giocare il primo turno degli spareggi davanti al pubblico amico. Troise calcola, ma non solo. "E’ importante rimanere con la spina attaccata – dice l’allenatore dei biancorossi – Fare risultato aiuta ad alimentare l’autostima, le certezze, il coinvolgimento di tutto l’ambiente sia interno, con giocatori che magari domani (ogg, ndr) troveranno spazio, che esterno: il nostro pubblico, la nostra città. Sono tutte componenti che aiutano a preparare una partita secca, non sappiamo ancora contro chi. Il nostro dovere è quello di alimentarla: significa andare a Gubbio a fare una partita importante, cercando di strappare punti". Qualche punto da aggiungere a una classifica che, comunque, già è sorridente. "Questa squadra, a parte qualche passaggio a vuoto – dice Troise – ha sempre lavorato con costanza, con serietà e cercando di fare il massimo. Poi se consideriamo il valore dell’organico molte volte ha espresso un valore superiore a quella che può essere una decima posizione piuttosto che nona in classifica, però poi le stagioni sono condizionate da tanti elementi".

E il futuro di Troise? "Non lo so. Ancora non ci sono stati discorsi con la società – dice il tecnico pensando alla possibilità di restare in biancorosso – Io in questo momento ho solo il dovere di continuare il mio lavoro e finirlo al meglio. Se alla fine ci sarà l’intenzione di discutere per il futuro di entrambi, perché le cose si fanno in due, da parte mia c’è piena disponibilità per discutere di quella che può essere una prospettiva futura".