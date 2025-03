Il riscatto italiano in un romanzo

Proseguono gli appuntamenti di ‘Marzo per lei’, cartellone di eventi organizzato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cattolica. Venerdì alle 17 il Centro Culturale Polivalente ospita la scrittrice pesarese Simona Baldelli con la presentazione del libro Il pozzo delle bambole (Sellerio, 2023). Una storia di crescita e formazione, un affresco storico sul dopoguerra che è anche racconto delle lotte di fabbrica. Ispirato a una vicenda realmente accaduta, e cioè la ‘rivolta’ delle tabacchine di Lanciano, donne che per protestare contro i licenziamenti occuparono la fabbrica per quaranta giorni tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno del 1968, il romanzo di Baldelli racconta l’Italia che dalla rovina della guerra corre verso gli anni Sessanta inseguendo il sogno di un riscatto.

Attraverso lo sguardo della giovane protagonista Nina, la scrittrice restituisce al lettore un percorso di autoaffermazione al femminile, in cui proprio attraverso la lotta in difesa di lavoro e diritti, si assumono consapevolezze personali e di classe, per affermare il diritto alla dignità del lavoro e alla libertà.