Il risciò che regala libertà. Titti, la carezza su ruote

Ci sono invenzioni che non cambiano solo la mobilità, ma il modo in cui si guarda il mondo. Oggetti semplici, a volte, riescono a contenere dentro di sé qualcosa di più grande: un’idea, un’emozione, una speranza. A Bellaria Igea Marina è nato qualcosa che somiglia a una carezza su quattro ruote. Si chiama ‘Titti’, ed è un risciò speciale. Un’invenzione che trasforma un limite in libertà. Che prende per mano chi spesso resta indietro e lo porta in prima fila, a respirare la vita. Pietro Zammarchi, 54 anni, maestro d’asce, falegname dal cuore immenso e mente creativa, ha creato questo risciò con il suocero Maurizio Cantarelli, fondatore dell’azienda Newtecnoart, che da anni costruisce mezzi speciali. Ma ‘Titti’ non è un risciò qualsiasi. È il primo che permette anche a persone con disabilità di salire senza barriere, e godersi una passeggiata sul lungomare, fianco a fianco alla propria famiglia, con la brezza dell’Adriatico tra i capelli e il cielo negli occhi.

"Con le nuove tecnologie vogliamo arrivare su Marte – dice Zammarchi – ma molti non riescono nemmeno ad arrivare al mare". E allora, lui ha deciso di cambiare le cose. Con le mani, con l’ingegno, con la voglia di rendere normale ciò che per tanti è ancora un sogno. Un gesto che nasce nel “tempo perso”, come lo chiama lui, ma che ha già lasciato un segno importante. Perché ‘Titti’ è molto più di un veicolo: è un simbolo di inclusione, un’idea che diventa azione, un abbraccio su ruote.

Alla Rimini Marathon, poche settimane fa, ‘Titti’ è stato presentato per la prima volta al pubblico. E il sorriso di chi lo ha provato vale più di qualunque premio, più di ogni medaglia. "È brutto vedere un ragazzino che deve essere spinto sulla sedia a rotelle dai genitori – racconta Pietro – io voglio regalare loro un’alternativa. Anche solo una passeggiata di cento metri, ma fatta in compagnia, fianco a fianco, può cambiare tutto".

Il progetto ha preso forma con l’aiuto dell’amico Roberto Lazzari, ed è solo l’inizio. Perché Pietro non si ferma. Sta progettando sedie a rotelle adatte alla sabbia, così che anche una giornata in spiaggia non sia più un ostacolo, ma un piacere accessibile. Sta lavorando a nuovi lettini per i centri di riabilitazione, pensati con attenzione artigianale e cuore aperto. Mezzi che sembrano semplici, ma che per qualcuno rappresentano porte spalancate sulla vita.

"Assieme a mio fratello – ricorda – abbiamo lavorato per la Bimota e per la Ducati, moto che volano. Ma io ho capito che anche andare a 10 km all’ora può essere un successo incredibile, se a bordo c’è un sorriso". Perché a volte, la vera velocità è quella del cuore. Quella che avvicina, che unisce, che costruisce ponti dove prima c’erano muri. ‘Titti’ non vola, ma accompagna. Non corre, ma abbraccia. È l’inizio di una rivoluzione gentile, fatta da chi lavora con le mani ma sogna con il cuore. Una rivoluzione che non ha bisogno di clamore, ma che lascia il segno nella vita delle persone. E ogni estate, guardando il mare dal sedile di un risciò, qualcuno potrà finalmente dire: "anche io ci sono arrivato". E forse, proprio in quel momento, il mondo sarà diventato un po’ più giusto.

Aldo Di Tommaso