Il riscossa degli azzurri: "Elezioni, noi ci siamo"

"Il nostro obiettivo sarà portare

Forza Italia a doppia cifra a Rimini alle prossime elezioni regionali e amministrative, un traguardo importante ma raggiungibile grazie al nuovo dream team". L’annuncio è di Mario Erbetta, coordinatore del direttivo degli azzurri, che vede Gabriella Pezzuto e Davide Frisoni come suoi vice. Il nuovo direttivo tra conferme e novità. Pezzuto è anche coordinatore regionale dei seniores azzurri. Frisoni, che in FI ha la delega alla cultura, è stato presidente di Commissione all’epoca di Gnassi.

Alla presentazione, nella sala Buonarrivo, erano presenti anche l’ex senatore Antonio Barboni, la parlamentare Rosaria Tassinari e la consigliera reigonale Valentina Castaldini. "Siamo al lavoro con tante persone della società civile che hanno deciso di impegnarsi personalmente e metterci la faccia come imprenditori, sindacalisti, lavoratori pubblici e privati e pensionati – aggiunge Erbetta – fatta la squadra ora bisogna mettersi al lavoro". Erbetta non si sbilancia sui possibili candidati di centrodestra alle elezioni a Bellaria, Santarcangelo, Misano, San Giovanni e Verucchio: "Puntiamo alla riconferma di Giorgetti, sugli altri Comuni lavoreremo con gli alleati per scegliere le migliori figure per i governi locali, anche provenienti dalla società civile".

Nel calendario di FI in programma il 25 novembre un convegno sull’utero in affitto e la fecondazione eterologa con la presentazione del libro del dott. Giuseppe Tassani ’La bambina della piscina figlia di due padri’. Sempre in novembre un incontro con i sindacati sammarinesi sulle problematiche dei frontalieri. Tra gennaio e febbraio un convegno con il ministro Maria Bernini su università e lavoro in collaborazione con la Uil. "Con questi convegni vogliamo riportare la politica tra la gente e fare sentire la voce di cittadini e categorie al governo", chiude Erbetta.

m.gra.