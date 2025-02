Il rispetto dimenticato in tribuna

Ah, gli spalti delle partite giovanili: quella giungla dove l’evoluzione sembra aver fatto retromarcia, e dove alcuni genitori mostrano di avere in comune con le scimmie non tanto la discendenza, quanto l’istinto di lanciare urla scomposte. È successo di nuovo, questa volta a Rimini, dove una madre – sì, una madre! – ha deciso che l’incitamento sportivo non era abbastanza e ha pensato bene di rivolgere insulti razzisti a una ragazza in campo, con la stessa finezza di un clacson in un monastero. "Sei una scimmia!", le ha urlato dalla tribuna. Peccato che, in quanto esseri umani, deriviamo tutti dalle scimmie – compresa lei, anche se pare che l’evoluzione, in alcuni casi, abbia preso una lunga pausa caffè.